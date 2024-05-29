Туроператор Let’s Fly: Россияне стали бронировать туры за четыре месяца
Туроператоры наблюдают рост средней продолжительности поездок - с восьми до девяти ночей, а также увеличение средней глубины бронирования на 35%, заявила НСН Любовь Воронина.
Объемы забронированных туров на лето 2024 года выросли в 2,5%, рассказала в пресс-центре НСН управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и глава международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.
«Общий объем забронированных туров с заездами в течение лета 2024 года в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Мы наблюдаем рост средней продолжительности поездок - с восьми до девяти ночей. Очень приятно, что увеличивается средняя глубина бронирования. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 35%, в глубину достигает до четырех месяцев. Для туризма это очень важно, это некий показатель стабильности и доверия туристов», - сказала собеседница НСН.
Ранее туроператоры сообщили о двукратном росте продаж туров на Маврикий, отмечает «Радиоточка НСН». По словам экспертов, российских путешественников привлекают на Маврикии хорошее соотношение цены и качества, а также отличные отели, экскурсионные программы и перелет с удобной пересадкой.
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