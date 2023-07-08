Завуалированная дискриминация. Условия МОК отстранят спортсменов из РФ от Олимпиады-2024

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае», - возмутилась она в своем Telegram-канале.

Далеко не у всех российских спортсменов такая позиция. Выступающий в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис российский фигурист Глеб Смолкин заявил в соцсетях, что с переходом в сборную Грузии для спортсменов начнется новая глава в спортивной жизни.

Он поблагодарил всех болельщиков за поддержку. «Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед», — заявил спортсмен.