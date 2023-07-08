Завуалированная дискриминация. Условия МОК отстранят спортсменов из РФ от Олимпиады-2024
Условия выступать под нейтральным флагом и против СВО фактически закрывают возможность российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях и Олимпиаде-2024.
Около 500 спортсменов из России и Белоруссии выступят на Азиатских играх в Китае, пишет издание Inside the Games.
Отмечается, что участие в Азиатских играх позволит спортсменам пройти квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже. Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.
Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян и белорусов в качестве нейтральных атлетов - без флага, гимна, государственной символики. При этом они не должны быть связаны с ВС РФ.
Озвученные МОК условия допуска россиян к международным соревнованиям – неконкретные, поскольку непонятно, что делать, чтобы допустили, считает спортивный журналист Василий Уткин. По его мнению, «МОК де-факто предлагает сменить гражданство».
Более конкретно высказалась олимпийская чемпионка, лыжница Вероника Степанова.
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«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае», - возмутилась она в своем Telegram-канале.
Далеко не у всех российских спортсменов такая позиция. Выступающий в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис российский фигурист Глеб Смолкин заявил в соцсетях, что с переходом в сборную Грузии для спортсменов начнется новая глава в спортивной жизни.
Он поблагодарил всех болельщиков за поддержку. «Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед», — заявил спортсмен.
Позже президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что хочет видеть среди участников Олимпиады представителей всех национальных олимпийских комитетов, сообщает ТАСС.
Говоря об участии спортсменов из России и Белоруссии в предолимпийских квалификационных соревнованиях, он отметил, что рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые проводятся в настоящее время.
Бах встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном, обсудив вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, сообщает пресс-служба МОК.
Отмечается, что решение об участии российских и белорусских спортсменов на ОИ 2024 года в Париже будет принято МОК «в надлежащее время», стороны будут продолжать сотрудничество в этом вопросе.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Радиоточке НСН», что очень хочет, но не верит в участие России в Олимпиаде-2024.
«Практических шагов на данный момент нет никаких. Надо быть готовым к тому, что будет мощное противодействие, бойкот и так далее. По-прежнему не очень верю, что наши спортсмены поедут на ближайшие две Олимпиады. Украина, Латвия говорят, что бойкотируют игры, а также ряд других стран, это очень серьезная история, которую необходимо принимать во внимание. Главное, чтобы допустили в любом статусе, пусть и нейтральном, а наши спортсмены нормально подготовятся без всякого прессинга и поедут выступать», - отметил он.
Только 180 спортсменов из России гипотетически могут принять участие в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году в случае их допуска к соревнованиям. Такую цифру министр спорта РФ Олег Матыцин объявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров.
По словам глав Минспорта, российская сторона должна продолжать диалог с международными спортивными организациями с целью отстаивания интересов атлетов. При этом, по словам Матицина, стоит рассчитывать на помощь дружественных стран.
Как уточнил министр, решение об участии спортсменов РФ в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее конца июля текущего года.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на критерии Международного олимпийского комитета (МОК) для участия российских спортсменов в Олимпиаде. По его мнению, большинство из них не позволяют большинству российских спортсменов и почти всем лидерам сборных команд принимать участие в отборочных Олимпийских и прочих состязаниях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. По мнению спортивного функционера, действия МОК — не что иное, как завуалированное отстранение и дискриминация россиян.
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