«Нужна конкретика!» В России говорят о «спортивной селекции» на фоне ограничений в отношении фигуристов и конькобежцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что у российских спортсменов нет шансов принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.

По её словам, слоган Олимпиады-2024, которым станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open), является идиотским.



«Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», - заключила Тарасова.