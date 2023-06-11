«Нужна конкретика!» В России говорят о «спортивной селекции» на фоне ограничений в отношении фигуристов и конькобежцев
Олимпийские чемпионы и тренеры возмущаются из-за санкций против российских спортсменов, которых не допускают к международным соревнованиям.
Международный союз конькобежцев (ISU) продлил санкции в отношении сборных России по конькобежному спорту и фигурному катанию. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Срок, на который продлевается отстранение, не назван. В ISU заявили, что обсудят рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян до соревнований.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что у российских спортсменов нет шансов принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.
По её словам, слоган Олимпиады-2024, которым станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open), является идиотским.
«Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», - заключила Тарасова.
Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин сказал НСН, что подготовка в таких неопределенных условиях очень сложна для спортсменов, не все дойдут до конца.
«Готовиться к Олимпиаде нужно сразу, как закончилась предыдущая. Почти сразу начинается новый цикл. Сейчас пока время еще есть, поэтому будем надеяться, что что-то изменится. Нужна конкретика – на каких условиях. Для тренеров и спортсменов это очень тяжело. Ты можешь готовиться, но нет определенной мотивации, когда ты в подвешенном состоянии, не знаешь, допустят тебя или нет, не знаешь сроков. Я бы посоветовал бороться до конца. Потери будут, но останутся самые мотивированные, самые сильные, произойдет определенного рода спортивная селекция», - объяснил он.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время снимать ограничения с российских спортсменов не наступило. Об этом он заявил в ходе выступления на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В кабмине заявили о запуске безвизовых турпоездок в Китай
- Бойцы ВСУ пожаловались на поставленную Западом технику
- «Нужна конкретика!» В России говорят о «спортивной селекции» на фоне ограничений в отношении фигуристов и конькобежцев
- У берегов Японии произошло землетрясение
- Решетников назвал сроки появления электронных туристических виз
- СМИ: солиста группы «Звери» требуют проверить на предмет финансирования ВСУ
- Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили три танка Leopard
- «На том и шапка горит!» Украине снова ответили на обвинения России в подрыве Каховской ГЭС
- В Киеве объяснили исчезновение главы ГУР Буданова
- Корабль «Приазовье» отразил атаку украинских катеров в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru