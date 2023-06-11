«Нужна конкретика!» В России говорят о «спортивной селекции» на фоне ограничений в отношении фигуристов и конькобежцев

Олимпийские чемпионы и тренеры возмущаются из-за санкций против российских спортсменов, которых не допускают к международным соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил санкции в отношении сборных России по конькобежному спорту и фигурному катанию. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Срок, на который продлевается отстранение, не назван. В ISU заявили, что обсудят рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян до соревнований.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что у российских спортсменов нет шансов принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.

По её словам, слоган Олимпиады-2024, которым станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open), является идиотским.

«Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», - заключила Тарасова.

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Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин сказал НСН, что подготовка в таких неопределенных условиях очень сложна для спортсменов, не все дойдут до конца.

«Готовиться к Олимпиаде нужно сразу, как закончилась предыдущая. Почти сразу начинается новый цикл. Сейчас пока время еще есть, поэтому будем надеяться, что что-то изменится. Нужна конкретика – на каких условиях. Для тренеров и спортсменов это очень тяжело. Ты можешь готовиться, но нет определенной мотивации, когда ты в подвешенном состоянии, не знаешь, допустят тебя или нет, не знаешь сроков. Я бы посоветовал бороться до конца. Потери будут, но останутся самые мотивированные, самые сильные, произойдет определенного рода спортивная селекция», - объяснил он.

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Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время снимать ограничения с российских спортсменов не наступило. Об этом он заявил в ходе выступления на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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