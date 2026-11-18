Диетолог предупредила о риске онкологии из-за сладкой газировки
Регулярное употребление сладких газированных напитков опасно для здоровья, особенно у детей, и может спровоцировать ряд заболеваний. Об этом рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог, эндокринолог ОН КЛИНИК Евгения Байтурова.
По словам эксперта, в таких напитках «сахар выше нормы», красители и усилители вкуса, токсичные для печени.
«Важно учесть, что употребление сахара в жидком виде проходит незаметно. То есть ребенок может выпить в разы больше газировки, чем съесть сладостей, не замечая этого. При регулярном употреблении растет риск диабета, нарушается липидный обмен», — предупредила специалист.
Кроме того, Байтурова указала, что из-за таких напитков растет вес, портятся зубы, страдает печень и теряется костная масса. Пристрастие к сладкой газировке может привести к сахарному диабету II типа, ожирению, неалкогольной жировой болезни печени, сосудистым и кардиозаболеваниям, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хроническому гастриту, язве, болезням почек, остеопорозу. При неблагоприятном сценарии перечиленные болезни могут перейти в онкологию.
«Важно отметить, что газированная минералка также вредна. Лучше выпустить из нее газ, прежде чем пить», — заключила Байтурова.
Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала «жидкий сахар» из напитков главным виновником заболеваемости подростков и младших школьников диабетом второго типа.
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