Названо число возможных участников Олипиады-2024 от России
Только 180 спортсменов из России гипотетически могут принять участие в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году в случае их допуска к соревнованиям. Такую цифру министр спорта РФ Олег Матыцин объявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров.
По словам глав Минспорта, российская сторона должна продолжать диалог с международными спортивными организациями с целью отстаивания интересов атлетов. При этом, по словам Матицина, стоит рассчитывать на помощь дружественных стран.
Как уточнил министр, решение об участии спортсменов РФ в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее конца июля текущего года.
На сегодня международные спортивные федерации поддержали допуск россиян на старты по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта. Летняя Олимпиада в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Матыцин подчеркнул, что представителей России не будет на олимпийских турнирах по восьми командным видам спорта, в числе которых баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и хоккей на траве. Он отметил, что есть также риск отказа в визовой поддержке и въезде при пересечении границы для российских спортсменов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее спортивный журналист Василий Уткин заявил, что озвученные Международным олимпийским комитетом условия допуска россиян к соревнованиям не имеют конкретики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru