Названо число возможных участников Олипиады-2024 от России

Только 180 спортсменов из России гипотетически могут принять участие в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году в случае их допуска к соревнованиям. Такую цифру министр спорта РФ Олег Матыцин объявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров.

По словам глав Минспорта, российская сторона должна продолжать диалог с международными спортивными организациями с целью отстаивания интересов атлетов. При этом, по словам Матицина, стоит рассчитывать на помощь дружественных стран.

Как уточнил министр, решение об участии спортсменов РФ в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее конца июля текущего года.