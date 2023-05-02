Названо число возможных участников Олипиады-2024 от России

Только 180 спортсменов из России гипотетически могут принять участие в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году в случае их допуска к соревнованиям. Такую цифру министр спорта РФ Олег Матыцин объявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров.

По словам глав Минспорта, российская сторона должна продолжать диалог с международными спортивными организациями с целью отстаивания интересов атлетов. При этом, по словам Матицина, стоит рассчитывать на помощь дружественных стран.

Как уточнил министр, решение об участии спортсменов РФ в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее конца июля текущего года.

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На сегодня международные спортивные федерации поддержали допуск россиян на старты по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта. Летняя Олимпиада в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Матыцин подчеркнул, что представителей России не будет на олимпийских турнирах по восьми командным видам спорта, в числе которых баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и хоккей на траве. Он отметил, что есть также риск отказа в визовой поддержке и въезде при пересечении границы для российских спортсменов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее спортивный журналист Василий Уткин заявил, что озвученные Международным олимпийским комитетом условия допуска россиян к соревнованиям не имеют конкретики.

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ФОТО: pxhere.com
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