Ушаков: Путин и Трамп несколько раз пообщаются на саммите АТЭС
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут несколько бесед во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом рассказал ИС «Вести» помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, «встреча будет», пишет RT.
«Причем я считаю, что наш президент и президент Соединенных Штатов несколько раз пообщаются в ходе работы АТЭС», — заявил Ушаков.
Он допустил, что политики встретятся и 18-го, и 19 ноября. При этом состав делегаций во время общения будет «достаточно незначительным».
Ранее стало известно, что Владимир Путин, Дональд Трамп, а также лидер КНР Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита АТЭС 19 ноября.
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