Лавров призвал оставить спорт вне политики

«Спорт обязан быть вне политики, как бы ни старались некоторые спортивные, околоспортивные деятели пытаться его политизировать, и который сближает людей через естественное ощущение честного состязания», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр отметил, что ралли «Шелковый путь» проходит по древнейшему маршруту, который связывает людей, традиции, культуры, языки и религии в Евразии.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в любом статусе, сообщает «Радиоточка НСН».

