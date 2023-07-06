Лавров призвал оставить спорт вне политики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спорт не должен становиться инструментом политики. Глава МИД выступил на церемонии старта международного ралли «Шелковой путь - 2023».

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«Спорт обязан быть вне политики, как бы ни старались некоторые спортивные, околоспортивные деятели пытаться его политизировать, и который сближает людей через естественное ощущение честного состязания», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр отметил, что ралли «Шелковый путь» проходит по древнейшему маршруту, который связывает людей, традиции, культуры, языки и религии в Евразии.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в любом статусе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортМИД РФСергей Лавров

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