«Фиктивно-демонстративный продукт»: Почему частота соцопросов не улучшит демографию
Увеличение частоты опросов на тему планирования детей не повлияет на демографию, заявил НСН Юрий Крупнов.
Социология сегодня из важного инструмента превращается в медиа, которое посылает в общество месседжи. Соцопросы, вне зависимости от их частоты, не решат проблему низкой рождаемости, и будут игнорироваться людьми. Таким мнением с НСН поделился председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Минэкономразвития по поручению главы государства подготовило проект документа о сокращении интервала опросов россиян о том, планируют ли они детей, сколько именно и что мешает решиться на пополнение в семье. Как пишут "Известия", власти уже принимают меры для стимулирования рождаемости: возвращают часть НДФЛ родителям двух и более детей, вводят выплаты студенческим семьям и продвигают многодетность в рекламе. Однако, согласно исследованиям, появлению детей мешают нехватка денег, проблемы с жильем и тревога за будущее. По мнению Крупнова, частота опросов не повлияет на улучшение демографической ситуации, но и негативного эффекта в обществе тоже не вызовет.
«Я не думаю, что будет какой-то негативный эффект. Проблема в том, что это такое мероприятие, которое безразлично к демографии. В позднесоветский период в московском методологическом кружке был введен хороший термин: “Фиктивно-демонстративный продукт” (ФДП). Это когда какой-либо организации или отдельному человеку нужно искусственно симулировать деятельность по своей должности, положению и так далее. В этом плане наше правительство в целом работает в системе ФДП: постоянно появляются какие-то совершенно великолепные продукты, стратегии, концепции. Конечно, ничего плохого из этого не следует. Просто этот опрос, кроме как отчетность, не имеет никакого значения для регулирования и управления демографическими процессами. Это такое милое явление, которое ни к чему не обязывает, и из которого ничего не следует», – считает Крупнов.
По мнению эксперта, социология как наука действительно способна играть роль в демографических процессах, но сегодня она превращается медиа.
«Социология сегодня является так называемой формирующей социологией. Любого рода опросы и исследования не только направляют отвечающего на определенные ответы, но и формируют ту или иную установку. Социология сегодня превращается в вид медиа, которое занято посылкой сигналов и месседжей в общество, которые должны вызвать определенный эффект. На самом же деле социология – это важный инструмент демографической политики. Но вопрос в том, чтобы нащупать ключевые точки демографической политики и выстраивать сложную, высококачественную социологию. А от такого рода, мягко выражаясь, невинных или “вегетарианских” опросов просто не будет никакого влияния, кроме того, что люди привыкнут как-то искусно их пропускать, чтобы не терять время», – добавил Крупнов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН назвал причину, по которой российские семьи не заводят детей.
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