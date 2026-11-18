Россиянам раскрыли, во сколько обойдется новогодний отдых в Архызе
На новогодние праздники спрос вырос более чем на 50%, заявила НСН Альбина Бикчурина.
С декабря по февраль спрос на Архыз вырос на 9% год к году, заявила эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель отдела по связям с общественностью, гостиничный оператор Alean Collection Альбина Бикчурина в пресс-центре НСН.
«С декабря по февраль спрос на Архыз у нас вырос на 9% год к году, если сравниваем аналогичный период прошлого года. На новогодние праздники спрос вырос более чем на 50%. Если говорим про черноморское побережье, зимние праздники – это довольно низкий сезон, спрос держится на уровне прошлого года. Есть тренд, что гость, который приезжал летом, приезжает затем и зимой. Россияне выбирают отели «все включено» для семейного путешествия, так как это предсказуемо для бюджета. По нашей сети спрос в январе и феврале не обрывается, спрос только растет, горный сезон у нас длинный. Если берем стандартный номер, средняя цена за номер с питанием в декабрь составляет от 14 тысяч в Архызе. Новогодние праздники (с 29 декабря по 10 января) обойдутся от 34 тысяч рублей», - отметила она.
На Новый год и зимний сезон в целом первые два места по спросу занимают Вьетнам и Египет, заявила заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова в пресс-центре НСН.
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