Почему россияне решили отмечать Новый год в Вологде
Дарья Кочеткова заявила НСН, что в этом году многие регионы даже понизили цены, большого роста нет даже на Новый год.
Из ярких трендов на Новый год можно выделить Вологду, это одно из самых быстрорастущих направлений, заявила управляющий директор группы компаний «Островок», руководитель комитета РСТ по цифровизации Дарья Кочеткова в пресс-центре НСН.
«В этом году многие регионы даже понизили цены, большого роста мы не видим даже на Новый год. Пик спроса приходится на новогодние каникулы, но огромного всплеска в этом году нет, все цены приемлемые. Из ярких трендов на Новый год можем выделить Вологду, это одно из самых быстрорастущих направлений. Еще могу выделить города Золотого кольца, они тоже активно бронируются, Ярославль здесь выступает лидером, через него можно попасть в соседние города. Плюс Новый год и праздничное убранство располагают к поездкам в эти города», - отметила она.
На Новый год и зимний сезон в целом первые два места по спросу занимают Вьетнам и Египет, заявила заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова в пресс-центре НСН.
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