Розничную продажу вейпов запретят в Санкт-Петербурге с марта 2027 года
В Санкт-Петербурге окончательно одобрили запрет на продажу вейпов. Как пишет RT, соответствующий закон в третьем чтении был принят депутатами городского Законодательного собрания.
Документ, отправленный на подписание губернатору Северной столицы Александру Беглову, начнет действовать 1 марта 2027 года. Запрет установлен до 1 марта 2032 года. За его нарушение предусмотрены штрафы до двух млн рублей.
Спикер петербургского парламента Александр Бельский напомнил, что полный запрет розничной продажи вейпов введён также и в Ленинградской области.
«Мы заранее договорились синхронизировать законодательные решения, чтобы административная граница не стала лазейкой для продавцов», - добавил он.
Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что необходим федеральный закон, полностью запрещающий распространение вейпов, так как частичные ограничения не решат проблему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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