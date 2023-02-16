«Жахнуть успеем»: Журова не увидела причин признавать МОК нежелательным
Сначала надо дождаться официальных антироссийских заявлений, а потом уже как жахнуть из всех пушек, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с НСН.
Депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН призвала дождаться официального антироссийского заявления Международного олимпийского комитета (МОК), а потом решать вопрос о признании организации нежелательной в России.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в пресс-центре НСН призвал признать МОК нежелательной организацией в России.
«Не надо бежать вперед паровоза. Когда будут официальные заявления, тогда будем и ломать копья, и бойкоты устраивать. Шумиха негативно воздействует на спортсменов. Никакой пользы это никому не приносит - ни МОК, ни странам, никому. МОК молчит по многим моментам, только сейчас пытается угомонить всех, в том числе Украину», - рассказала она.
Депутат посоветовала дождаться официального заявления комитета, а потом уже что-то предпринимать.
«Я бы не торопилась до тех пор, пока они действительно не выпустят какое-то антироссийское заявление, официальное, где будет все прописано, вот тогда да. Пока это все какие-то домыслы и разговоры, кто-то что-то пересказал не так. Пока не стоит торопиться. А вот потом уже как жахнуть из всех пушек наших, если надо будет», - заключила Журова.
Ранее МОК обратился к выступающей против допуска россиян на Олимпиаду-2024 коалиции стран. В организации рекомендовали не подписывать декларацию против участия российских спортсменов в Играх в Париже, сообщает НСН.
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