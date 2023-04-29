Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Уточняется, что IJF привлечет независимых специалистов, чтобы те проверили биографию всех спортсменов, которые потенциально смогут принять участие в соревнованиях. Будут проверяться и соцсети дзюдоистов. Спортсмены, которые пройдут проверку, буду рассматриваться федерацией для участия в соревнованиях.

Ранее министерство спорта Украины запретило атлетам выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 23 марта восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако отстранение спортсменов из РФ еще в силе, сообщает «Радиоточка НСН».

