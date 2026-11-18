Лидеры России, США и КНР обсудят, как оздоравливать обстановку в мире

Правительство принимает меры для обеспечения Крыма необходимыми поставками

Цены на красную икру до Нового года могут подняться еще на 10-15%

В РТС рассказали, как сэкономить на зарубежном новогоднем отдыхе

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