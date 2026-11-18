Визовые центры Словении в РФ прекратили прием заявлений на туристические визы
Визовые центры Словении в РФ прекратили прием заявлений на туристические визы. Об этом со ссылкой на компанию VFS Global сообщает RT.
В организации указали, что условия подачи заявлений на визу в Словению изменились с 16 ноября. В частности, рассматриваются только такие цели поездок, как посещение членов семьи граждан Евросоюза, бизнес-миссии и участие в конференциях по предварительному согласованию с посольством республики.
Также можно запросить визу национальную визу для воссоединение семьи с гражданами ЕС и для работников сферы международных перевозок, в том числе моряков, водителей грузовиков и пилотов.
Туристические визы в опубликованном перечне отсутствуют.
Ранее власти Черногории официально уведомили Москву о введении виз для россиян с 1 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Меркачева объяснила, почему всех женщин не помилуют по примеру Лерчек
- «Прежде всего Украина»: Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудят в КНР
- Тренировка для мозга: Переписывание Толстого от руки назвали полезной «терапией»
- Розничную продажу вейпов запретят в Санкт-Петербурге с марта 2027 года
- Автомобилистам рассказали, в каких случаях выгодно переходить на газ
- «Фиктивно-демонстративный продукт»: Почему частота соцопросов не улучшит демографию
- Визовые центры Словении в РФ прекратили прием заявлений на туристические визы
- Ушаков: Путин и Трамп несколько раз пообщаются на саммите АТЭС
- В Российской академии космонавтики анонсировали скорый запуск частных ракет
- Россиянам раскрыли, во сколько обойдется новогодний отдых в Архызе