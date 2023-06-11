ISU продлил отстранение российских конькобежцев и фигуристов

Срок, на который продлевается отстранение, не назван. В ISU заявили, что обсудят рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян до соревнований.

МОК 28 марта рекомендовал дать возможность россиянам принять участие в турнирах в нейтральном статусе. Мера касается тех, кто не поддержал спецоперацию на Украине, уточнили в организации.

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, передает «Радиоточка НСН».

