В Российской академии космонавтики анонсировали скорый запуск частных ракет
Проектированием и созданием спутников в России уже занимаются школьники, а бизнес готов подхватить ракетостроение, рассказал НСН Олег Мухин.
Чем больше спутников запускают, тем больше задач решают с их помощью. Сами спутники сейчас делают даже школьники, не говоря уж о частных компаниях, но их запуск пока возможен только при государственном участии, заявил НСН почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.
В минувшую субботу 14 ноября в 04:16 по московскому времени с космодрома Восточный был произведён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с частными космическими аппаратами. Как сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, это был первый субсидируемый в рамках нацпроекта «Космос» пуск для частных космических компаний. «Роскосмос» взял на себя часть затрат за выведение на орбиту спутника «КОЭН» компании МТ-ЛАБ и «Киноспутник» группы компаний «Спутникс». Баканов уточнил, что космические аппараты успешно выведены на орбиту, переданы под управление и будут предоставлять высокодетальные снимки Земли в интересах государства. Как отметил Мухин, расширение группировки отечественных спутников на орбите позволит решать максимальное количество задач на Земле.
«Задач у спутников в космосе для человека на Земле очень много. Они транслируют видео и радио, делают снимки для прогнозов погоды, обеспечивают навигацией транспорт, и всё остальное делается через них. Сейчас спутники собирают даже школьники, не говоря уже о концепциях от частных предприятий. Это направление всё время будет развиваться дальше. Все понимают, что чем больше будем делать и запускать спутников разного типа, тем это выгоднее нашей стране», - сказал Мухин.
Собеседник НСН отметил, что эта тенденция заметна во всём мире, но старт освоению космоса был за нашей страной. Теперь, по словам почетного академика Российской академии космонавтики, важно не уступить в первенстве.
«Частные спутники для космоса делаются во всём мире. После того, как мы запустили первый в мире искусственный спутник и полетел Юрий Гагарин, во всем мире потихоньку стали заниматься космосом. Америка, Европа, Китай, Индия, другие страны, в том числе африканские и азиатские, делают и запускают свои спутники. У государства хорошая идея – поддержать нацпроектом «Космос» запуск спутников от частных компаний, так как им проще их создавать, но для запуска нужны ракеты-носители, которые пока разрабатывают и выпускают государственные предприятия. У нас, по крайней мере. Но космонавтика продвигается вперед. И она всегда будет востребована. Я думаю, что скоро одна за другой полетят и частные ракеты», – уверен Мухин.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев рассказал НСН, что у России и США уже сейчас есть совместные проекты в космосе, один из них связан с планами по сведению с орбиты МКС.
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