Лидирует Белоруссия: Россияне выбирают на Новый год отдых в санаториях
Оксана Булах заявила НСН, что санатории Белоруссии пользуются спросом у россиян уже много лет.
Россияне все чаще выбирают на Новый год отдых в санаториях, заявила заместитель генерального директора национального туроператора «Алеан», член комитета РСТ по внутреннему туризму Оксана Булах в пресс-центре НСН.
«Растет интерес к размещению в санаториях на Новый год, это можно отметить по всем регионам. Лидирующим курортом остаются Минеральные воды. Это один из немногих регионов, где уже более 20% объектов размещения говорят о приостановке продаж на определенные даты. Санатории Белоруссии, например, пользуются спросом у россиян уже много лет, ежегодно спрос на эти объекты очень высокий. Если бы появлялись там новые объекты, он бы продолжал расти», - рассказала она.
По прогнозам Минэкономразвития, зимой 2026/27 года россияне совершат около 32 млн туристических поездок по стране. Среди зарубежных направлений на новогодние праздники лидируют Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Стоимость новогоднего отдыха также заметно различается: туры в Таиланд обходятся в среднем примерно в 207,5 тыс. рублей, в Египет — 235,3 тыс. рублей, во Вьетнам — 296 тыс. рублей, а в ОАЭ — 321,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность зарубежной новогодней поездки составляет около девяти ночей.
При этом меняется и поведение самих туристов: россияне всё чаще ищут более доступные варианты размещения, сравнивают цены и сокращают расходы на дополнительные услуги. Стоимость проживания в российских отелях на зимний сезон также продолжает расти.
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