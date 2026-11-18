Автомобилистам рассказали, в каких случаях выгодно переходить на газ
Экономика перехода на газ зависит не от чистой стоимости установки газобаллонного оборудования или самого топлива, а от разницы между ценами на газ и бензин и предполагаемыми сроками эксплуатации автомобиля, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Цены на установку газового оборудование и само топливо подскочили из-за ажиотажного спроса, но могут откатиться назад в связи со стабилизацией на топливном рынке страны, при этом переход на газ все еще может оставаться довольно выгодным во многих случаях, объяснил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
С начала года пропан-бутан на АГЗС подорожал почти на 65%, а метан — более чем на 33%, а из-за перебоев с бензином вырос спрос на газобаллонное оборудование, а вместе с ним и стоимость его установки, передают «Известия». В материале отмечается, что переход на газ больше не гарантирует автовладельцам прежней экономии. Хайцеэр отметил, что стоимость действительно выросла, однако уверен, что спекулятивные цены могут начать снижаться.
«Установка подорожала одномоментно, и этот жесточайший скачок цен вверх произошел в период бензинового кризиса. Цены повысили так, что со здравым смыслом это не коррелировалось. Но произошло это по одной простой причине: количество желающих многократно превышало возможности всех установочных центров. Поэтому простое решение — это поднять цену, чтобы на желающих заработать больше, потому что объять необъятное невозможно. Но люди руководствовались не экономией на топливе в тот момент, а возможностью получить еще один альтернативный вид топлива, чтобы не стоять в очередях. Сейчас кризис прошел, спекулятивные цены постепенно вернутся почти к прежним значениям. Почти, потому что инфляцию никто не отменял: растут заработные платы, расходы и прочее. Но тем не менее, это не будет уже спекулятивная цена. Важно немного подождать и промониторить этот процесс. Я думаю, и газ, так же, как и установка, чуть-чуть откатится назад по цене, потому что не будет уже этого ажиотажного спроса. Поэтому, мне кажется, статья с таким утверждением запоздала», — поделился собеседник НСН.
Он отметил, что переход на газ по-прежнему может быть выгоден, если речь идет о новых автомобилях, однако для владельцев машин с пробегом необходимо подсчитать, действительно ли установка оборудования окупится.
«Автомобилисты, как правило, покупают не автомобиль на газу, а ставят газобаллонное оборудование, купив новый автомобиль. Очевидно, что сегодня еще существует значительная разница между стоимостью газа и стоимостью бензина. Ведь важно не сколько газ стоит в абсолютной величине, а какая разница между стоимостью бензина и стоимостью газа. Если человек покупает новый автомобиль и предполагает, что у него будут пробеги больше 30 тысяч километров в год и он будет его эксплуатировать не менее пяти лет, а если это такси, то пробеги будут гораздо больше, то газ по-прежнему является выгодным видом топлива. Но здесь также важно соотношение годового пробега стоимости оборудования. Везде математика должна быть, надо посчитать в течение года, окупится ли человеку это вложение. Поэтому на новый автомобиль, который будет иметь большие пробеги, ставить газобаллонное оборудование выгодно, со старым автомобилем надо все тщательно считать», — посоветовал Хайцеэр.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказывал НСН, что несмотря на подскочивший рост спроса на установку газобаллонного оборудования на российском рынке не фиксировалось наплыва контрафакта, так как зарегистрировать в ГИБДД изменения в ТС без соответствующих сертификатов невозможно.
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