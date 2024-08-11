Ужас, дьявол и отъезд россиян: Париж приготовился к закрытию Олимпиады-2024

Церемония закрытия Игр в Париже будет состоять из нескольких обязательных этапов: выноса флагов стран-участниц, парада спортсменов, награждения победителей одного из финальных соревнований, спуска олимпийского флага и его передачи городу-организатору следующих летних Олимпийских игр-2028 (Лос-Анджелесу, США), а также минуты молчания.

На российском телевидении церемонию, как и всю Олимпиаду-2024, транслировать не будут. Онлайн-кинотеатры также не покажут мероприятие. Посмотреть прямую трансляцию можно будет только на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В России Олимпийские игры не показывали впервые за 40 лет. В прошлый раз россияне не смогли увидеть трансляцию соревнований из-за бойкота СССР Олимпиады-1984, которая проходила в Лос-Анджелесе США.

Между тем, известный российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не будет смотреть церемонию закрытия Олимпиады в Париже.