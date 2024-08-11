Ужас, дьявол и отъезд россиян: Париж приготовился к закрытию Олимпиады-2024
Российские атлеты не примут участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже.
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ И ОЧЕРЕДНОЙ УЖАС
11 августа в Париже пройдет церемония закрытия 33-х Летних Олимпийских игр. Мероприятие состоится на преобразованном в концертный зал стадионе «Стад де Франс» в 22:00 по московскому времени.
Церемония закрытия Игр в Париже будет состоять из нескольких обязательных этапов: выноса флагов стран-участниц, парада спортсменов, награждения победителей одного из финальных соревнований, спуска олимпийского флага и его передачи городу-организатору следующих летних Олимпийских игр-2028 (Лос-Анджелесу, США), а также минуты молчания.
На российском телевидении церемонию, как и всю Олимпиаду-2024, транслировать не будут. Онлайн-кинотеатры также не покажут мероприятие. Посмотреть прямую трансляцию можно будет только на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В России Олимпийские игры не показывали впервые за 40 лет. В прошлый раз россияне не смогли увидеть трансляцию соревнований из-за бойкота СССР Олимпиады-1984, которая проходила в Лос-Анджелесе США.
Между тем, известный российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не будет смотреть церемонию закрытия Олимпиады в Париже.
«Наслаждаемся заключительными моментами Олимпиады и отнюдь не готовимся смотреть церемонию закрытия. Пастернака не читал, но осуждаю. Сказать … (что было на закрытии – прим. НСН), мы сможем и не смотря весь этот ужас», - опубликовал он видеообращение в своем Telegram-канале.
При этом в преддверии финального мероприятия Игр, кажется, разгорается новый религиозный скандал. Так, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал постер закрытия Олимпиады «иконой дьявола». На изображении видна Земля, на которую падает мужская светящаяся фигура.
«Афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола», — написал Савва в своем Telegram-канале.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ В ПАРИЖЕ
Согласно последним данным, в медальном зачете на Олимпиаде в Париже лидирует Китай. Спортсмены сборной этой страны смогли с начала Игр 26 июля заработать 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые медали. На втором месте — США. У американских атлетов 38 золота, 42 серебра и 43 бронзы. Замыкают тройку лидеров спортсмены из Австралии с 18 золотыми, 18 серебряными и 14 бронзовыми медалями.
Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, смогли заработать только одну серебряную медаль, благодаря второму месту теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.
Всего Россию на Играх-2024 в нейтральном статусе представляли 15 атлетов в соревнованиях по пяти видам спорта: прыжки на батутах, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, плавание и теннис. В частности, РФ под нейтральным флагом представил знаменитый российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев. Однако он не получил ни одной медали на соревнованиях в Париже.
Накануне МОК разрешил спортсменам, в том числе россиянам, принимавшим участие в Олимпиаде в нейтральном статусе, принять участие и в церемонии закрытия Игр.
«В Париже осталось лишь небольшое количество AIN, которые могли бы принять участие в церемонии закрытия», - заявили «Интерфаксу» в пресс-службе МОК, добавив при этом, что флага AIN не будет на мероприятии.
Однако российские спортсмены все равно не примут участие в церемонии закрытия, так как все они уже уехали из Парижа. Не дождавшись окончания Игр, Олимпийскую деревню покинули российский гребец Захар Петров, теннисист Даниил Медведев, каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков, а также другие атлеты.
«Наши велогонщики уже дома все. Готовятся к ближайшим стартам», - также сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
СКАНДАЛЫ, НЕУДОБСТВО И КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА
Олимпиада-2024 запомнилась скорее не спортивными достижениями, а множеством скандалов. Сразу после открытия МОК обвинили в неуважении к христианам из-за «пародии» на «Тайную вечерю» с участием драг-квин (входят в состав запрещенного в РФ движения ЛГБТ, признанного экстремистским) артистов на церемонии открытия. В конце номера на сцене появился полуголый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.
К тому же многие спортсмены жаловались на инфраструктуру, транспорт, неудобную логистику Парижа и «нестандартные» олимпийские бассейны.
Много вопросов к МОК было и по поводу проведения соревнований в Сене, которая чудным образом проходила проверки, несмотря на постоянное загрязнение воды и кишечную полочку. Некоторым спортсменам даже становилось плохо после таких заплывов.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН предположил, что спортсмены Олимпиады в Париже, которые участвовали в соревнованиях в Сене, с большой вероятностью заболеют гепатитом, брюшным тифом и другими инфекциями.
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