«Серебро для себя?»: Земфира и Губерниев защитили российских теннисисток от игнора

«МЕДАЛИ ДЛЯ СЕБЯ?»: БАНЯ, КВАС И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17-летняя Мирра Андреева попала на первые страницы мировых СМИ в июне 2024 года, впервые в карьере дойдя до полуфинала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал тогда НСН о ее сильных сторонах. Высшим достижением 20-летней Дианы Шнайдер был выход в третий круг «Уимблдона» в июле этого года. Тем не менее, их пара сумела блеснуть на Олимпиаде-2024, где россиянки уступили лишь в финале итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Это серебро стало первым для наших спортсменов, выступающих в Париже без флага и гимна, тем не менее, реакция на этот успех оказалась «замедленной». Финальный матч прошел в воскресенье, 4 августа, однако министр спорта Михаил Дегтярев поздравил теннисисток только сегодня около 8 утра.

«Сегодня командировка в Самарскую область... Буквально несколько часов назад на берегу французской Сены уроженка Самарской области Диана Шнайдер со своей партнершей Миррой Андреевой взяла «серебро» Олимпийских игр. Поздравляю наших теннисисток», - написал министр в Telegram-канале «Пулемет Дегтярева Z».

Одной из первых на российское серебро отреагировала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет, к сожалению. Так сложилось, они в этом не виноваты», — сказала Журова «Спорт-Экспрессу» 4 августа вечером.

Ответ Журовой пришел откуда не ждали. За спортсменок заступилась признанная в РФ иноагентом певица Земфира.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я - иноагент и релокант- очень болела за наших девочек, но вам, неистовому партработнику, вдруг стало все ясно - «не за Россию, за себя». Так вот, мадам Журова - за Россию, за меня и миллионы людей. А вам бы в баню, зло с себя смыть», - посоветовала певица, поздравив Андрееву со Шнайдер и высказав мнение, что Журова – «ни разу не народ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки взахлеб обсуждали многочисленные олимпийские скандалы, но про победу россиянок не написали в соцсетях ни слова.

И только российский «голос биатлона» Дмитрий Губерниев, изначально призывавший не критиковать французов, а наслаждаться Олимпиадой и болеть за наших, не скрывал эмоций, засыпав соцсети сердечками.

«Очень обидно было проигрывать золото, но итальянки были хороши. Отмечаем, что все в мире знают, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер – русские девчонки, россиянки. Весь олимпийский Париж гудит, называя наших девчонок именно российскими спортсменками. Это очень важно. Пара, которая сыграла всего четвертый матч вместе в своей карьере, с блестящими итальянками смотрелась на равных. Это большой успех российского спорта и российского тенниса», - сказал Губерниев «Матч ТВ».

При этом утром в понедельник он прошелся и по «квасным патриотам».

«Кстати, нашим теннисисткам за олимпийское серебро в команде присвоят звание Заслуженных мастеров спорта Российской Федерации!!! Нормальные люди порадуются и будут гордиться нашими спортсменами и отечественным спортом!!! А квасные *** (сядут в лужу) в очередной раз», - написал он в Telegram-канале «Реальный Губер».



Кстати, по неизвестным причинам журналистам из России, аккредитованным на Олимпиаде, запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями.