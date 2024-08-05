«Серебро для себя?»: Земфира и Губерниев защитили российских теннисисток от игнора
Министр спорта РФ проспал олимпийский финал, но поздравил Андрееву с Шнайдер, Канделаки с Захаровой проигнорировали первое парижское серебро, а «иноагент и релокант» ответила «мадам Журовой».
Олимпиада-2024 в Париже принесла в выходные России первую большую победу. Юные теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли первое серебро для «нейтральных спортсменов», дойдя до финала в парном разряде. Часть россиян, в том числе комментатор Дмитрий Губерниев, искренне порадовалась за девчонок, а любящие рассуждать на околоспортивные темы Тина Канделаки с Марией Захаровой проигнорировали успех Мирры и Дианы.
На этом фоне в Париже раскручивается новый скандал, в эпицентре которого оказались «красавицы и чудовище». СМИ, соперницы и политики набросились на боксершу из Алжира Иман Хелиф, называя девушку с гендерными отклонениями «мужчиной».
«МЕДАЛИ ДЛЯ СЕБЯ?»: БАНЯ, КВАС И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
17-летняя Мирра Андреева попала на первые страницы мировых СМИ в июне 2024 года, впервые в карьере дойдя до полуфинала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал тогда НСН о ее сильных сторонах. Высшим достижением 20-летней Дианы Шнайдер был выход в третий круг «Уимблдона» в июле этого года. Тем не менее, их пара сумела блеснуть на Олимпиаде-2024, где россиянки уступили лишь в финале итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
Это серебро стало первым для наших спортсменов, выступающих в Париже без флага и гимна, тем не менее, реакция на этот успех оказалась «замедленной». Финальный матч прошел в воскресенье, 4 августа, однако министр спорта Михаил Дегтярев поздравил теннисисток только сегодня около 8 утра.
«Сегодня командировка в Самарскую область... Буквально несколько часов назад на берегу французской Сены уроженка Самарской области Диана Шнайдер со своей партнершей Миррой Андреевой взяла «серебро» Олимпийских игр. Поздравляю наших теннисисток», - написал министр в Telegram-канале «Пулемет Дегтярева Z».
Одной из первых на российское серебро отреагировала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет, к сожалению. Так сложилось, они в этом не виноваты», — сказала Журова «Спорт-Экспрессу» 4 августа вечером.
Ответ Журовой пришел откуда не ждали. За спортсменок заступилась признанная в РФ иноагентом певица Земфира.
«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я - иноагент и релокант- очень болела за наших девочек, но вам, неистовому партработнику, вдруг стало все ясно - «не за Россию, за себя». Так вот, мадам Журова - за Россию, за меня и миллионы людей. А вам бы в баню, зло с себя смыть», - посоветовала певица, поздравив Андрееву со Шнайдер и высказав мнение, что Журова – «ни разу не народ».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки взахлеб обсуждали многочисленные олимпийские скандалы, но про победу россиянок не написали в соцсетях ни слова.
И только российский «голос биатлона» Дмитрий Губерниев, изначально призывавший не критиковать французов, а наслаждаться Олимпиадой и болеть за наших, не скрывал эмоций, засыпав соцсети сердечками.
«Очень обидно было проигрывать золото, но итальянки были хороши. Отмечаем, что все в мире знают, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер – русские девчонки, россиянки. Весь олимпийский Париж гудит, называя наших девчонок именно российскими спортсменками. Это очень важно. Пара, которая сыграла всего четвертый матч вместе в своей карьере, с блестящими итальянками смотрелась на равных. Это большой успех российского спорта и российского тенниса», - сказал Губерниев «Матч ТВ».
При этом утром в понедельник он прошелся и по «квасным патриотам».
«Кстати, нашим теннисисткам за олимпийское серебро в команде присвоят звание Заслуженных мастеров спорта Российской Федерации!!! Нормальные люди порадуются и будут гордиться нашими спортсменами и отечественным спортом!!! А квасные *** (сядут в лужу) в очередной раз», - написал он в Telegram-канале «Реальный Губер».
Кстати, по неизвестным причинам журналистам из России, аккредитованным на Олимпиаде, запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями.
«КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩЕ»: БОКСЕРСКИЙ СКАНДАЛ ДОШЕЛ ДО КРЕМЛЯ
На фоне успеха россиянок в Париже продолжили разгораться скандалы, ставшие уже символом Олимпиады-2024. С 1 августа борцы за нравственность и права женщин обсуждают историю с алжирской боксершей Иман Хелиф, которую соперницы называли «мужчиной».
Первая вспышка возмущения произошла после боя Хелиф с итальянкой Анджелой Карини, который продолжался всего 46 секунд. Получив два удара, Карини отказалась продолжать бой, заплакала и не стала жать руку сопернице. Итальянка позже сказала, что так сильно ее еще не били. А СМИ начали трубить о «трансгендерном скандале», утверждая, что мужчина побил женщину. Эта история даже дошла до Кремля.
«Бой не смотрели, но и, честно говоря, особого желания нет», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о бое Хелиф с Карини. Он также заявил, что олимпийское движение становится жертвой «псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями».
Вслед за Карини, в четвертьфинале Олимпиады Хелиф победила венгерскую боксершу Анну Луку Хамори, которая устроила перед боем в соцсетях настоящее шоу. Хамори сделала несколько репостов оскорблений в адрес Хелиф, в том числе картинку по мотивам «Красавицы и чудовища», где тоненькая девушка-боксерша стоит напротив огромного чудища с рогами. Кроме того, венгерская креативщица записала 5-минутное видео в TikTok, где сообщила, что ей «предстоит драться с мужчиной», однако это ей не помогло, и теперь именно Хелиф получит олимпийскую медаль.
РИА Новости поспешило назвать Хелиф «боксершей-трансгендером», другие СМИ обзывали ее «не совсем женщиной», однако более внимательные журналисты выяснили, что алжирская спортсменка никогда не меняла пол и родилась девочкой. При этом у Хелиф выявили отклонение: гендерное тестирование показало, что у нее имеются и женский, и мужской наборы хромосом: Х и Y. Международная боксерская ассоциация (IBA) сочла это достаточным основанием для отстранения африканки от прошлогоднего чемпионата мира, однако на Олимпиаде не проводят тесты на уровень тестостерона у спортсменок, что зажгло «зеленый свет» и перед Хелиф, и перед страдающей гиперандрогенией Линь Юйтин из Тайваня.
Карини в итоги извинилась перед алжирской боксершей, Хамори также удалила большую часть своих постов, а после боя пожала руку Хелиф. Тем не менее, не желая разбираться в теме, с гневными речами уже выступили многие известные люди. В их числе премьер Италии Джорджа Мелони, британская писательница Джоан Роулинг и все та же Светлана Журова, указавшая в этой связи на «трансгендеров» и на «избиение мужчиной женщины».
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