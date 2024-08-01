«Бесчеловечный эксперимент!»: Онищенко напугал холерой плававших в Сене олимпийцев
Геннадий Онищенко в эфире НСН обвинил Макрона в экспериментах над спортсменами, выразил «респект» защищавшему Олимпиаду Губерниеву и поставил диагноз несчастным триатлонистам.
Олимпийцам, принявшим участие в заплыве по Сене, теперь могут грозить холера, кожные и другие заболевания, объяснил в интервью НСН доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.
31 июля на Олимпиаде-2024 прошли соревнования триатлонистов, включавшие и заплыв по реке Сене, которая, по утверждению властей Франции, перед Играми была очищена от нечистот. Тем не менее, сразу несколько спортсменов пожаловались, что их вырвало после того, как они «нахлебались водой» из парижской реки.
«Это было ни что иное, как бесчеловечный эксперимент страны-организатора и лично Макрона над молодыми людьми из многих стран мира. В отличие от министра спорта Франции, искупавшейся в Сене перед началом Игр, они не могли надеть на себя специальный костюм. Выступая на пределе физических возможностей, им было сложно не напиться этой водой. Через некоторое время у них могут появиться кожные заболевания, в частности, грибковые. Заболевания могут быть разные, начиная от холеры (сейчас сезон как раз) до бактериальных кишечных, вирусных заболеваний», - сказал Онищенко.
Он также выразил «респект» спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, призывавшему россиян не обсуждать качество воды в олимпийской Сене.
«Губерниеву отдельный респект за такую трогательную, беспричинную заботу о французской Олимпиаде. Он призывал не критиковать эту Олимпиаду, но не критиковать ее нельзя, потому что эксперименты над здоровьем спортсменов – это противоречит и Олимпийской хартии, и говорит о том, что Франция находится в стадии деградации, символом которой является состояние ее главной реки. Сена уже несколько десятилетий является непригодной ни для использования воды из нее, ни для рекреационных целей, создания мест отдыха и пляжей, в связи с тем, что туда попадает очень много неочищенных хозфекальных и промышленных сточных вод. Перед Олимпиадой перспектива соревнований в Сене вызывала большую тревогу, за неделю до старта Игр министр спорта купалась там, чтобы доказать, что ничего страшного нет, но при этом она была в костюме для водолаза. Это мало кого убедило и лишний раз показало, что проблемы очень серьезные», - заключил собеседник НСН.
Соревнования по триатлону в Париже должны были начаться 30 июля, однако их перенесли на сутки из-за качества воды, которое, по словам властей, испортил дождь. 31 июля заплывы по Сене все же состоялись, после чего начались жалобы спортсменов. В частности, канадский триатлонист Тайлер Миславчук сообщил, что его стошнило целых десять раз, а Екатерина Шабалина из Казахстана призналась, что после попадания в рот воды из Сены ее рвало весь оставшийся заплыв, а на первом круге велогонки все-таки вырвало, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пилотов рейса Москва — Самара попытались ослепить лазером в небе
- Из-под завалов после взрыва газа в Нижнем Тагиле спасли 11 человек
- Хулиганский «Ленинград» и чувственная лирика: ASET споет в «Джазе на воде»
- Российский пловец Евгений Сомов завершил участие в Олимпиаде в Париже
- СМИ: Россия освободила американцев Гершковича и Уилана
- Житель Нижнего Тагила рассказал, как пытался спасти пенсионерку из-под завалов
- Посвященные Дню ВДВ мероприятия пройдут в Музее Победы 3 и 4 августа
- Поток иностранных туристов в Россию увеличился на 42,4%
- Движение ХАМАС опровергло ликвидацию лидера своего боевого крыла ад-Дейфа
- СМИ: В Калининграде состоялся первый этап обмена заключенными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru