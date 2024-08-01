«Версия для жён»: Уролог Убогий о «венерических» опасностях Сены
Андрей Убогий рассказал в эфире НСН, что сам купался в Сене и еле отбился от охранников, сравнив при этом гидрокостюм с презервативом.
Купаясь в парижской реке Сене, практически невозможно подхватить венерическую болезнь, заявил в интервью НСН заслуженный врач Калужской области, хирург-уролог Андрей Убогий.
Триатлонисты, участвующие в Олимпиаде-2024 в Париже, ранее пожаловались, что их рвало после заплыва по Сене. Власти Франции потратили на очистку этой реки от нечистот 1,4 млрд евро, при этом соревнования по триатлону отложили на сутки из-за «испорченной дождем воды». Уролог поделился собственным опытом купания в Сене.
«Мне забавно слышать эти новости, потому что я сам купался в Сене пять лет назад, в декабре, несмотря на протесты охранников. У меня был личный интерес – я купаюсь повсюду, куда приезжаю. Оказался в Париже – полез в Сену, охранники кричали, гнали меня назад, я от них еле-еле отбился. Здравый смысл должен быть впереди всего: если вы видите, что река полна грязи и в нее стекают сточные воды, конечно, купаться не надо. Если вы приняли душ после купания, риск есть, но уменьшается. Гидрокостюм закрывает практически все тело – это как презерватив, который защищает от венерических болезней», – объяснил Убогий.
По его словам, купание в реке может грозить спортсменам дерматитом и бактериальными инфекциями, но не венерическими заболеваниями.
«В любой воде можно что-то подхватить, в Сене в том числе, но она не более опасна, чем многие реки Земли. Очень большой перечень болезней, во-первых токсический дерматит, если в реке есть какие-то химические вещества, бактериальные инфекции. А венерические заболевания – скорее нет. Пациенты меня иногда спрашивают: "А мог ли я чем-то заразиться в бассейне или в бане?" Я им отвечаю, что это "версия для жен". То же самое и там - плавая в Сене, подхватить венерическую болезнь практически невозможно», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал соревнования в Сене «бесчеловечным экспериментом» над спортсменами. Он отметил, что теперь триатлонистам может грозить множество заболеваний, в числе которых и холера.
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