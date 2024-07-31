«Заплывы в канализации?»: Олимпийцев окунули в «сказочную» Сену
Макрон восхитился заплывом триатлонисток по Сене, Канделаки ждет, когда он сам искупается, а болельщики назвали эти соревнования «уринотерапией по-французски».
На Олимпиаде-2024 в Париже 31 июля состоялось одно из самых ожидаемых событий. Невзирая на серьезные опасения специалистов и экологов, спортсменки-триатлонистки все-таки окунулись в мутные воды Сены, где до этого демонстративно купались французские чиновники.
Из-за испортившего реку дождя старт соревнований перенесли на один день, а СМИ и болельщики тем временем рассуждают, какие болезни могли подхватить олимпийцы в «фекальных водах» главной артерии Парижа.
«СКАЗОЧНОЕ НАСЛЕДИЕ»: ОТ МЭРА ДО ПРЕЗИДЕНТА
Многочисленные скандалы и курьезы уже стали одной из визитных карточек парижской Олимпиады. Не обошлось здесь и без истории «с душком». Организаторы Игр решили провести соревнование по триатлону в Сене, купание в которой было запрещено аж с 1932 года. На очистку реки от нечистот потратили 1,4 млрд евро, а для убедительности в ней искупались сразу несколько чиновников. В их числе оказались министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго, глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге и префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом, после стометрового заплыва в районе острова Сен-Луи встреченные аплодисментами журналистов.
Организаторы заверили, что к соревнованиям триатлонистов 30 и 31 июля вода будет в норме, однако в их планы вмешался дождь, из-за которого Сена пришла в негодность, соревнования мужчин во вторник были отменены, однако в среду в «очистившуюся реку» все-таки запустили девушек. Золотую медаль завоевала француженка Кассандра Богран, а китайская триатлонистка Линь Синью призналась, что «не умерла» после погружения в Сену.
«Думаю, организаторы Олимпиады очень серьёзно подошли к качеству воды, так что она нормальная. Мне нормально (…) Не переживайте! Я в порядке, не умираю», - сказала она журналистам.
Журналисты, смаковавшие подробности этого заплыва, считают воду в реке все еще недостаточно чистой, однако это не смутило президента Франции Эммануэля Макрона, который тоже обещал искупаться в Сене, но пока этого не сделал.
«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: по Сене можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль-де-Франс», — написал Макрон в соцсети X после заплыва триатлонисток.
После «эксперимента над женщинами» в Париже 31 июля прошли и отложенные соревнования мужчин-триатлонистов, победителем которых стал британец Алекс Йи. При этом французскую столицу вновь оросил дождь, который накануне называли главной причиной загрязнений.
Между тем в конце мая жители Франции организовали в соцсетях любопытный флешмоб с названием и хэштегом «ЯнагажувСену». Активисты даже создали сайт с обратным отсчетом — он вычислял, когда нужно нагадить, чтобы подарок приплыл в Париж ровно 23 июня, когда в Сене будет купаться мэр города Анн Идальго, показывая пригодность воды для купания перед Олимпийскими играми.
«Я МОГ БЫ СТАТЬ РЕКОЮ»: ОТ ЗАХАРОВОЙ ДО ОНИЩЕНКО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ранее раскритиковавшая открытие Олимпиады и указавшая на «дно Сены», допустила, что купание в реке печально сказалось на мэре Парижа.
«Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции. Она же в Сене искупалась - видимо, не без последствий», – написала Захарова в Telegram.
Замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки также успела пройтись по теме купания чиновников в Сене.
«Олимпиада еще даже не успела начаться, но уже точно вошла в историю как самая скандальная и жалкая. (…) МВД Франции уже заявило, что преступления возле олимпийских объектов выросли на 20%. Как бы к открытию олимпийская эмблема на Эйфелевой башне не осталась без колец. Одного не пойму — пора уже Баху и Макрону купаться в Сене или еще рано?» – рассуждала Канделаки 26 июля.
А вот телеведущий Дмитрий Губерниев не согласен с теми, кто ищет грязь в Сене.
«Мне совершенно *** на Сену, понимаете? Меня гораздо больше волнуют речки в Российской Федерации. Давайте оставим Сену французам. Надо заниматься родной страной, нашими водоемами и поменьше думать о том, что там в Сене», - объяснил свою позицию «Голос биатлона».
Тем не менее, уважаемый доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что в Сене плавать нельзя.
«Река Сена уже многие десятилетия непригодна для купания, питья и других целей, об этом было известно задолго до соревнований. За неделю до них министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в водолазном костюме. Это все выглядело так неуклюже, что спортсмены лишний раз убедились — плавать там нельзя. Если б не было ливня, то президент Франции Эммануэль Макрон должен был его организовать, чтобы сохранить лицо», – сказал Онищенко в интервью «Парламентской газете».
Купание триатлонисток в Сене ожидаемо развеселило российских болельщиков. Одни назвали этой действо «уринотерапией по-французски», другие предложили легализовать новый вид спорта «заплывы в канализации», ну а более утонченная публика провела аналогии с фильмом «Джентльмены удачи», напевая строки из легендарной песни «Смысловых галлюцинаций»: «Я мог бы стать рекою, быть темною водой».
Летние Олимпийские Игры 2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В них принимают участие всего 15 спортсменов из России.
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