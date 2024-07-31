«Заплывы в канализации?»: Олимпийцев окунули в «сказочную» Сену

«СКАЗОЧНОЕ НАСЛЕДИЕ»: ОТ МЭРА ДО ПРЕЗИДЕНТА

Многочисленные скандалы и курьезы уже стали одной из визитных карточек парижской Олимпиады. Не обошлось здесь и без истории «с душком». Организаторы Игр решили провести соревнование по триатлону в Сене, купание в которой было запрещено аж с 1932 года. На очистку реки от нечистот потратили 1,4 млрд евро, а для убедительности в ней искупались сразу несколько чиновников. В их числе оказались министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго, глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге и префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом, после стометрового заплыва в районе острова Сен-Луи встреченные аплодисментами журналистов.

Организаторы заверили, что к соревнованиям триатлонистов 30 и 31 июля вода будет в норме, однако в их планы вмешался дождь, из-за которого Сена пришла в негодность, соревнования мужчин во вторник были отменены, однако в среду в «очистившуюся реку» все-таки запустили девушек. Золотую медаль завоевала француженка Кассандра Богран, а китайская триатлонистка Линь Синью призналась, что «не умерла» после погружения в Сену.

«Думаю, организаторы Олимпиады очень серьёзно подошли к качеству воды, так что она нормальная. Мне нормально (…) Не переживайте! Я в порядке, не умираю», - сказала она журналистам.

Журналисты, смаковавшие подробности этого заплыва, считают воду в реке все еще недостаточно чистой, однако это не смутило президента Франции Эммануэля Макрона, который тоже обещал искупаться в Сене, но пока этого не сделал.

«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: по Сене можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль-де-Франс», — написал Макрон в соцсети X после заплыва триатлонисток.

После «эксперимента над женщинами» в Париже 31 июля прошли и отложенные соревнования мужчин-триатлонистов, победителем которых стал британец Алекс Йи. При этом французскую столицу вновь оросил дождь, который накануне называли главной причиной загрязнений.

Между тем в конце мая жители Франции организовали в соцсетях любопытный флешмоб с названием и хэштегом «ЯнагажувСену». Активисты даже создали сайт с обратным отсчетом — он вычислял, когда нужно нагадить, чтобы подарок приплыл в Париж ровно 23 июня, когда в Сене будет купаться мэр города Анн Идальго, показывая пригодность воды для купания перед Олимпийскими играми.