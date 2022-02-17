«Слезы, ужас и триумф!»: Золото Щербаковой померкло на фоне драмы Валиевой

ВАЛИЕВА БЕЗ МЕДАЛИ: «ДЕВОЧКУ СЛОМАЛИ!»

На фоне чемпионства Щербаковой больше всего комментариев сегодня адресованы не ей, а 15-летней Валиевой, оказавшейся в Пекине в эпицентре допингового скандала. Камила в четверг дважды упала, неожиданно много ошибалась и осталась без медали.

«У нас золото! Но это настоящая драма. Вот что можно сделать с человеком. Девочку били, били, били и наконец-то убили!» — подвела итоги одиночного женского турнира заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала произошедшее «ужасом» и призналась, что рада тому, что не видела, как «сломали» Валиеву.

«Я об этом говорила после летней Олимпиады, что следующим номером нашей программы будет фигурное катание. У девочки не выдержали нервы. Всё-таки Дина Аверина — взрослая гимнастка, я её настроила. Она боролась до конца. А у Валиевой ещё несформировавшаяся нервная система и такой взрыв произошёл… Камила —звезда и гениальная девочка. У неё всё ещё впереди. Она не сломалась — её сломали. Какое счастье, что я этого не видела. Это ужас», - сказала Винер-Усманова «Чемпионату».

Со своей стороны, олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин заявил об «убийстве самой талантливой фигуристки в мире».

«Пройти через то, что прошла Камила Валиева, сложно и взрослому человеку. На неё оказывался такой психологический прессинг! Если бы она откаталась с минимальными помарками, это было бы чудо. Но чуда не произошло. Я надеюсь, в её жизни будет ещё Олимпиада. Убили самую талантливую фигуристку в мире», - посетовал Маринин.

А вот олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка уверена, что «ад» для Валиевой еще не закончился.

«Камила никогда в жизни так не каталась — всегда были чистые прокаты. Сломили. Не только Россия, но и весь мир будет следить за Камилой: будут желать удачи, успехов, терпения и преодоления себя. Этот ад не закончился — всё только начинается. Камиле желаю прекрасной карьеры. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Она — очень сильная», — сказала Навка «Чемпионату».