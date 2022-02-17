«Слезы, ужас и триумф!»: Золото Щербаковой померкло на фоне драмы Валиевой
Тарасова считает, что Валиеву «били, били и убили», Навка обещает, что «ад не закончился», Винер-Усманова в «ужасе», а Уткин поздравляет Щербакову.
Пятое российское золото на Олимпиаде в Пекине, завоеванное фигуристкой Анной Щербаковой, оказалось приправлено слезами ее партнерш по команде – Александры Трусовой и Камилы Валиевой.
Трусова, впервые в истории Игр сделавшая пять четверных прыжков, кричала, что «у всех есть золотая медаль, а у меня нет», а падавшую и ошибавшуюся Валиеву, по общему мнению, «сломала» истерия вокруг допингового скандала.
По итогам короткой программы, которую фигуристки откатали 15 февраля, Валиева шла первой, Щербакова второй, а Трусова – четвертой. В произвольной программе Щербакова была стабильна, Трусова сделала чудо, а Валиева наоборот провалилась, отдав бронзу японке Каори Сакамото.
ВАЛИЕВА БЕЗ МЕДАЛИ: «ДЕВОЧКУ СЛОМАЛИ!»
На фоне чемпионства Щербаковой больше всего комментариев сегодня адресованы не ей, а 15-летней Валиевой, оказавшейся в Пекине в эпицентре допингового скандала. Камила в четверг дважды упала, неожиданно много ошибалась и осталась без медали.
«У нас золото! Но это настоящая драма. Вот что можно сделать с человеком. Девочку били, били, били и наконец-то убили!» — подвела итоги одиночного женского турнира заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала произошедшее «ужасом» и призналась, что рада тому, что не видела, как «сломали» Валиеву.
«Я об этом говорила после летней Олимпиады, что следующим номером нашей программы будет фигурное катание. У девочки не выдержали нервы. Всё-таки Дина Аверина — взрослая гимнастка, я её настроила. Она боролась до конца. А у Валиевой ещё несформировавшаяся нервная система и такой взрыв произошёл… Камила —звезда и гениальная девочка. У неё всё ещё впереди. Она не сломалась — её сломали. Какое счастье, что я этого не видела. Это ужас», - сказала Винер-Усманова «Чемпионату».
Со своей стороны, олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин заявил об «убийстве самой талантливой фигуристки в мире».
«Пройти через то, что прошла Камила Валиева, сложно и взрослому человеку. На неё оказывался такой психологический прессинг! Если бы она откаталась с минимальными помарками, это было бы чудо. Но чуда не произошло. Я надеюсь, в её жизни будет ещё Олимпиада. Убили самую талантливую фигуристку в мире», - посетовал Маринин.
А вот олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка уверена, что «ад» для Валиевой еще не закончился.
«Камила никогда в жизни так не каталась — всегда были чистые прокаты. Сломили. Не только Россия, но и весь мир будет следить за Камилой: будут желать удачи, успехов, терпения и преодоления себя. Этот ад не закончился — всё только начинается. Камиле желаю прекрасной карьеры. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Она — очень сильная», — сказала Навка «Чемпионату».
СЕРЕБРО ТРУСОВОЙ: «У ВСЕХ ЕСТЬ, А У МЕНЯ НЕТ!»
Александра Трусова, впервые в олимпийской истории сделавшая пять четверных прыжков, расплакалась и не стала аплодировать получившей золото Щербаковой.
17-летняя фигуристка крикнула со слезами на глазах: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет!»
«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами всё знаете. Я недовольна. Рада я или расстроена? Очень «рада». Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже три недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», - добавила обладательница олимпийского серебра.
Трусова также сказала, что больше не выйдет на лед, однако затем призналась, что «говорила это на эмоциях» и еще подумает.
«Девчонкам не позавидуешь. Чудовищное испытание. Я понимаю Сашу! Поставить мировой рекорд из пяти четверных и остаться второй. Но это субъективный вид спорта. Судьями принимаются вот такие решения. Саше не хватило запаса в короткой программе. Желаю ей душевных сил. Трусову можно понять. Но она серебряный призёр Игр — это звучит гордо! Очень за неё переживаю и напишу ей слова поддержки», — оценил выступление фигуристки комментатор Дмитрий Губерниев.
ЗОЛОТО ЩЕРБАКОВОЙ: «СЕГОДНЯ ЕЕ ДЕНЬ!»
17-летняя Анна Щербакова, в отличие от Трусовой и Валиевой, качественно откатала и короткую, и произвольную программу, и впервые в карьере примерила олимпийское золото.
«Сейчас я просто счастлива. Больше никаких эмоций. Я ещё не поняла, что произошло. Не могу поверить, что Олимпийские игры для меня закончены», — призналась чемпионка.
По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, «Аня Щербакова заслужила эту медаль не меньше, чем Камила», хотя, по ее мнению, именно Валиева была лучшей в этом сезоне.
Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов говорил на пресс-конференции в НСН, что независимо от результатов допингового скандала, это будет «Олимпиада Валиевой», поскольку именно она в центре внимания.
А вот комментатор Василий Уткин, считает, что, несмотря на трагедию Валиевой, сегодня «день Щербаковой» и надо отдать дань именно ей.
«Очень жаль Валиеву. Ужасно. Но мне кажется, что прямо сейчас это для тех, кто рядом с ней. У нас, обычной публики, впереди куча времени для сочувствия и поддержки. Сегодня в первую очередь день Щербаковой. Она невероятная спортсменка. Показать лучшее, что можешь, в главный день — это настоящее величие. И смысл спорта. Сегодня день Анны Щербаковой. Для всех остальных — любимых, гениальных, невероятных, несчастных — в году есть еще 364 дня», - констатировал Уткин в Telegram.
Российские фигуристки в третий раз подряд выиграли олимпийское золото в личных соревнованиях. В 2014 году в Сочи чемпионкой стала Аделина Сотникова, в 2018 году в Пхёнчхане - Алина Загитова, в 2022 году в Пекине – Анна Щербакова.
При этом Россия остается на девятом месте в общем медальном зачете Олимпиады-2022, не дотягивая по золоту до прогноза экспертов, предрекавших сборной ОКР третье место вслед за Норвегией и Германией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- «Ярко выступали»: Путин поздравил Щербакову с олимпийским золотом
- В Москве за сутки выпаде 20% месячной нормы осадков
- Глава МИД Великобритании прибыла на Украину
- Эксперт Роспотребнадзора: У трети переболевших COVID-19 повреждён мозг
- Премьер Японии обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины
- Путин потребовал добиться роста реальных доходов граждан на 2,5%
- Анна Щербакова взяла золото Олимпиады, Трусова - вторая, Валиева - четвертая
- Российские и белорусские военные разгромили условного противника
- Психолог рассказала об эмоциях, приводящих к лишнему весу
- Польша заявила о планах построить стену на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru