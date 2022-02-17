Россиянка Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков

Российская фигуристка Александра Трусова возглавила предварительный протокол после произвольной программы на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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За своё выступление она получила 177,13 балла. С учётом результата в короткой программе она набрала 251,73 балла, что является её личным рекордом (ранее 241,02 балла).

Столь высокую оценку за произвольную программу Трусова получила, в том числе, за то, что стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.

На момент публикации данной новости ещё не выступала россиянки Анна Щербакова. Последней на лёд выйдет представляющая Россию Камила Валиева, выигравшая короткую программу.

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