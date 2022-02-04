«Путин, вирус и бойкот»: В Пекине открывается зимняя Олимпиада

НАЗЛО РЕКОРДАМ

Однако вернемся от политики к спорту, ведь Россию в Пекине может ждать исторический рекорд.

Американская компания «Gracenote» представила медальный прогноз, согласно которому Россия должна завоевать 30 медалей. По данным РБК, это станет рекордом за все время участия в зимних Олимпиадах и российской, и советской сборной.

Эксперты прогнозируют победу в медальном зачете Норвегии (44 медали, в том числе 21 золотая), второе место пророчат Германии (30 медалей, 11 золотых), третье – России (30 медалей, 10 золотых), четвертое – США, пятое – Канаде.

В состав нашей сборной, которая из-за санкций выступит в Пекине под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вошли 212 спортсменов. Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Больше всего медалей будет разыграно в конькобежном спорте (14), фристайле (13), лыжных гонках (12), биатлоне (11), сноуборде (11) и горнолыжном спорте (11). Кроме того, внимание российских болельщиков будет традиционно приковано к хоккею и фигурному катанию.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допускала, что Олимпиаду могут остановить уже после ее начала.

«Тут главное, чтобы целые команды не "вылетали". Если многие команды лишатся хороших спортсменов, они не смогут поехать или заболели на месте уже, тогда, может быть, впервые в истории Олимпиада остановится, или спортсмены все останутся там, и ее перенесут на две недели», - предположила Журова.

По ее мнению, «никого не будут интересовать проблемы одной страны, если вдруг она не смогла обеспечить своим спортсменам меры защиты».