«Путин, вирус и бойкот»: В Пекине открывается зимняя Олимпиада
Владимир Путин стал главным гостем Олимпиады в Пекине на фоне дипломатического бойкота Игр со стороны США, Великобритании и ряда других стран.
Менее, чем через час в Пекине начнется церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, которые решили не отменять из-за многочисленных коронавирусных проблем у спортсменов.
В столицу Китая уже прибыл президент России Владимир Путин, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о международных отношениях, продемонстрировав всему миру крепкое рукопожатие.
НАЗЛО РЕКОРДАМ
Однако вернемся от политики к спорту, ведь Россию в Пекине может ждать исторический рекорд.
Американская компания «Gracenote» представила медальный прогноз, согласно которому Россия должна завоевать 30 медалей. По данным РБК, это станет рекордом за все время участия в зимних Олимпиадах и российской, и советской сборной.
Эксперты прогнозируют победу в медальном зачете Норвегии (44 медали, в том числе 21 золотая), второе место пророчат Германии (30 медалей, 11 золотых), третье – России (30 медалей, 10 золотых), четвертое – США, пятое – Канаде.
В состав нашей сборной, которая из-за санкций выступит в Пекине под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вошли 212 спортсменов. Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.
Больше всего медалей будет разыграно в конькобежном спорте (14), фристайле (13), лыжных гонках (12), биатлоне (11), сноуборде (11) и горнолыжном спорте (11). Кроме того, внимание российских болельщиков будет традиционно приковано к хоккею и фигурному катанию.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допускала, что Олимпиаду могут остановить уже после ее начала.
«Тут главное, чтобы целые команды не "вылетали". Если многие команды лишатся хороших спортсменов, они не смогут поехать или заболели на месте уже, тогда, может быть, впервые в истории Олимпиада остановится, или спортсмены все останутся там, и ее перенесут на две недели», - предположила Журова.
По ее мнению, «никого не будут интересовать проблемы одной страны, если вдруг она не смогла обеспечить своим спортсменам меры защиты».
ХОККЕЙНЫЙ «ПУЗЫРЬ»
Накануне старта Игр тревожные вести пришли из расположения российской хоккейной сборной, которая прилетела в Пекин на отдельном самолете. «Спорт-Экспресс» сообщил 3 февраля, что шесть игроков сборной сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин. Однако менеджер сборной, знаменитый в прошлом хоккеист Илья Ковальчук заверил 4 февраля, что «у нас всего два игрока с проблемами»
«Нет Андрея Кузьменко. У него уже есть первый отрицательный тест, а нужно два. И нет Никиты Нестерова. Он пока в изоляции», - сказал Ковальчук, однако во время тренировки стал известно, что оба игрока сдали отрицательные тесты.
Хоккейный олимпийский турнир пройдет без игроков НХЛ. Национальная хоккейная лига объявила об этом еще в конце декабря, сославшись на большое количество перенесенных из-за коронавируса игр. Через несколько дней после этого Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене проходившего в Канаде молодежного Чемпионата мира из-за коронавируса, выявленного у игроков сразу нескольких сборных.
Хоккейный эксперт, бывший вратарь российских и североамериканских клубов Александр Фомичев, оценил тогда в беседе с «Радиоточкой НСН» вероятность отмены хоккея на Олимпиаде.
«Пока об этом (отмене олимпийского хоккейного турнира – прим. НСН) рано говорить, , хотя – кто знает... Кто думал еще две недели назад, что будет отменен молодежный Чемпионат мира? Никто об этом не думал. Но если такие жесткие ковид-протоколы, то действительно турнир невозможно проводить. Получается, что в нынешних реалиях нужно делать полноценный "пузырь", который был год назад на молодежном ЧМ в Канаде и на взрослом ЧМ в Латвии, который проходил весной», - считает Фомичев.
«БОЛЬНАЯ» И ЗДОРОВЫЕ
Сообщалось о проблемах с коронавирусом в российской команде по биатлону и женской хоккейной сборной. «Спорт-экспресс» отмечал, что хоккеистки с декабря не смогли провести ни одного контрольного матча, а перед вылетом в Пекин провели четыре дня на базе в Новогорске вообще без тренировок. Однако это не помешало женской сборной России начать Игры с победы. Утром 4 февраля наша команда обыграла Швейцарию со счетом 5:2.
Помимо женского хоккея, до открытия Олимпиады стартовали турниры по керлингу, фристайлу и фигурному катанию. На данный момент Россия занимает второе место после США в командном турнире по фигурному катанию, однако олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина сказала, что не будет смотреть эти соревнования.
«Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаём мы от американцев, ну и пусть. Ещё догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», - процитировал Роднину «Чемпионат».
Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля. В этот день станут известны новые олимпийские чемпионы в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.
ГЛАВНЫЙ ГОСТЬ И БОЙКОТ АНГЛОСАКСОВ
Олимпиада-2022 в Пекине открывается на фоне политического бойкота, который попытались спровоцировать США.
В начале декабря Вашингтон объявил, что американские официальные лица не приедут на церемонию открытия. Ссылаясь на нарушения прав человека в Китае, в частности «геноцид в Синьцзяне», США призвали присоединиться к бойкоту и другие страны. По данным РИА Новости, к дипломатическому бойкоту присоединились Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бельгия, Нидерланды, Дания и Литва.
Большинство стран Евросоюза не будут представлены на церемонии открытия на высшем уровне. Всего в Пекин приехали 23 руководителя государств, в числе которых президенты, премьеры, короли и принцы. Главный гость – Владимир Путин.
Церемония открытия зимней Олимпиады-2022, в которой примут участие сборные более чем из 90 стран, начнется в 15:00 по московскому времени. Ее покажет телеканал «Россия-1». Игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.
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