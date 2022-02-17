Анна Щербакова взяла золото Олимпиады, Трусова - вторая, Валиева - четвертая

Увидеть трех российских фигуристок на пьедестале помешала японка Каори Сакамото, занявшая третье место.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала в четверг золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, выиграв произвольную программу.

Серебро также взяла россиянка Александра Трусова, впервые выполнившая пять четверных прыжков.

Камила Валиева дважды упала, допустив ряд других ошибок, и заняла итоговое четвертое место.

Золото Щербаковой стало пятым для российской олимпийской сборной. Наша команда занимает девятое место в общем медальном зачете, завоевав 26 медалей (5 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых). Возглавляет медальный зачет Норвегия (29 медалей, в том числе 14 золотых).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеОлимпиада
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