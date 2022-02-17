Анна Щербакова взяла золото Олимпиады, Трусова - вторая, Валиева - четвертая
Увидеть трех российских фигуристок на пьедестале помешала японка Каори Сакамото, занявшая третье место.
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала в четверг золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, выиграв произвольную программу.
Серебро также взяла россиянка Александра Трусова, впервые выполнившая пять четверных прыжков.
Камила Валиева дважды упала, допустив ряд других ошибок, и заняла итоговое четвертое место.
Золото Щербаковой стало пятым для российской олимпийской сборной. Наша команда занимает девятое место в общем медальном зачете, завоевав 26 медалей (5 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых). Возглавляет медальный зачет Норвегия (29 медалей, в том числе 14 золотых).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Премьер Японии обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины
- Путин потребовал добиться роста реальных доходов граждан на 2,5%
- Анна Щербакова взяла золото Олимпиады, Трусова - вторая, Валиева - четвертая
- Российские и белорусские военные разгромили условного противника
- Психолог рассказала об эмоциях, приводящих к лишнему весу
- Польша заявила о планах построить стену на границе с Россией
- Россия выслала заместителя посла США
- Россиянка Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков
- В Пентагоне и НАТО обвиняют Россию в наращивание сил у границ Украины
- Вильфанд рассказал, чем опасен циклон «Иления»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru