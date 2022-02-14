«Слезы счастья»: Валиева поблагодарила россиян за поддержку

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что счастлива представлять страну на Олимпиаде в Пекине, несмотря на эмоциональную усталость. Об этом спортсменка рассказала в эфире Первого канала.

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«Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения», – поделилась фигуристка.

Спортсменка пообещала, что будет «максимально настроившись, представлять нашу страну».

Валиева отметила, что благодарит все, кто поддерживает ее в этот трудный период.

«Видела даже баннеры в Москве, Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», – рассказала спортсменка.

Ранее спортивно-арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву в участии в личном турнире. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, а произвольную – 17 ферваля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаФигуристы
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