В Подмосковье опрокинулся автобус с 13 детьми 24 ноября
В городском округе Домодедово автобус с 13 детьми вылетел с проезжей части и перевернулся. По предварительным данным главка, водитель не справился с управлением. Обращений за медпомощью пока не поступало.
ДТП произошло примерно в 15:30 на 15-м километре дороги «Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское». В салоне транспорта марки «Кинг Лонг» находились 13 ребят.
Полицейские выясняют детали произошедшего.
Также подмосковная Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий. До конца суток 25 ноября в регионе ожидаются снег, местами сильный, метель и порывы ветра до 17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.
Недавно в Пензе девять человек пострадали в ДТП с «Газелью».
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