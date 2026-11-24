ДТП произошло примерно в 15:30 на 15-м километре дороги «Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское». В салоне транспорта марки «Кинг Лонг» находились 13 ребят.



Полицейские выясняют детали произошедшего.



Также подмосковная Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий. До конца суток 25 ноября в регионе ожидаются снег, местами сильный, метель и порывы ветра до 17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.



Недавно в Пензе девять человек пострадали в ДТП с «Газелью».

