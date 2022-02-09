«Какого х***!» Губерниев обвинил WADA в «скрытом» допинг-тесте Валиевой
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в попытке «по-хамски» выбить с Олимпиады в Пекине фигуристку Камилу Валиеву и сборную России.
Так он отреагировал на информацию СМИ о якобы подтвержденном допинг-тесте Валиевой.
«Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда х**** вы ждали? Почему не сказали тогда? Её же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим г****м? Вопросы к федерации, вопросы ко всем! Что это вообще такое?» - возмутился Губерниев в интервью «Чемпионату».
По его мнению, информацию о положительной допинг-пробе фигуристки мог кто-то скрыть.
«К ВАДА тоже есть вопросы. Какого х**** так поздно? Это не борьба с допингом! Это просто попытка по-хамски выбить Россию и Валиеву с Олимпиады. Мы же не идиоты, мы бы не повезли её туда, если бы знали. Значит, кто-то скрыл», - предположил комментатор.
7 февраля сборная России по фигурному катанию, в состав которой вошли Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева, взяла золото в командном турнире Олимпиады.
Однако церемония награждения еще не состоялась. По данным издания Inside the Games, перенос церемонии произошел из-за допинг-теста Валиевой. Как отмечает «Спорт-Экспресс», теперь у России почти гарантировано отнимут золото, а Валиеву отстранят от участия в Олимпиаде.
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