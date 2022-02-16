Победа со звездочкой: Камилу Валиеву грозят оставить без олимпийских медалей
Баллы российской фигуристки Камилы Валиевой будут считаться предварительными до завершения дела о допинге.
Результаты турнира фигуристок на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными, если в тройку призеров войдет российская спортсменка Камила Валиева. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Чиновник отметил, что то же самое касается и командных соревнований, церемония награждения которых еще не прошла, несмотря на завершение турнира.
Причиной этого послужил все тот же допинг-скандал, в который попала юная россиянка. О сомнительных результатов теста на запрещенные фармакологические препараты стало известно еще 9 февраля. По данным американского издания NYT, в допинг-пробе Валиевой нашли следы употребления трех препаратов на повышение выносливости, однако два из них считаются разрешенными.
«По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», - передает издание слова глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
15 февраля представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, что в организм Валиевой препарат мог попасть вместе с едой, которую употреблял ее дедушка (в доказательство дедушка предоставил видеозапись, на которой рассказал про употребление триметазидина и даже показал упаковку с лекарством). По данным представителя МОК, именно дед сопровождал Валиеву на тренировки и оставался с ней дома по вечерам.
При этом допинг-проба «Б» российской фигуристки еще не вскрыта, расследование дела продолжается. Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов, комментируя ситуацию, подверг жесткой критике руководство Международного олимпийского комитета (МОК).
«Задача у МОК очень сложная, очень тяжелая. Но, к сожалению, в МОК, если проанализировать все, что сейчас происходит, очень слабые руководители. Они ничего не могут сделать. Они бегают с закрытыми глазами в темной комнате и не знают, что кричать. Ни одного нормального решения нет. Произошла ситуация, в которой сложно разбираться. Руководство Международного союза конькобежцев России и МОК просто расставили руки и не знают, что делать», - сказал Любимов.
Спортивный историк добавил, что ситуация с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой позволила ей попасть в центр внимания.
«Независимо от результатов и от того, каким будет итог этого расследования - это Олимпиада Валиевой. Олимпиада вокруг нее, и она в центре внимания. Независимо от того, как будут продолжаться дальше события. Допустят ли ее до соревнований, будет ли она выступать - все ровно все разговоры вокруг начинаются с нее. Но в такую ситуацию могла попасть любая девочка», - предположил он.
Со своей стороны, советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что если МОК все-таки откажется вручать награды фигуристам, то спортсмены все равно в неофициальной обстановке получат свои медали.
«Здесь не идет речи о справедливости. Просто идиотское решение. Но если не будут награждать, то все равно медали отдадут. Они же их завоевали. Ну дадут их в раздевалке или еще где-то. Но места на турнире распределяют в зависимости от того, как человек катается. Спортсмены должны быть ко всему готовы и справляться со своей жизнью», - отметила она.
Сама Валиева заявила в эфире Первого канала, что счастлива представлять страну на Олимпиаде в Пекине, несмотря на эмоциональную усталость.
«Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения», – поделилась фигуристка. Спортсменка пообещала, что будет «максимально настроившись, представлять нашу страну».
Валиева также выразила благодарность всем, кто поддерживает ее в этот трудный период.
«Видела даже баннеры в Москве. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», – рассказала спортсменка.
При этом не все спортсмены на стороне Валиевой. Так, олимпийская чемпионка, канадская спортсменка Меган Дюамель сравнила итоговые результаты россиянки и японской спортсменки Вакабу Хигучи, занявшей пятое место, напомнив о двух ошибках Валиевой. Сейчас Валиева идет первой в одиночной программе.
«Получается, две ошибки против отсутствия явных помарок плюс допинг дают преимущество в 10 очков», — написала Дюамель.
Такое же мнение в своем Twitter ранее выразил спортивный журналист Джеки Вонг, который указал на неправильную постановку руки и ошибку при выполнении первого прыжка российской спортсменки.
Кроме того, в соцсетях после подтверждения информации о положительной допинг-пробе российской фигуристки часть болельщиков запустили в соцсетях хэштег #ПозорТутберидзе, посвященный тренеру девушки Этери Тутберидзе. Пользователи Twitter напомнили, что подопечные тренера очень юные, и ответственность за их действия должна нести тренер.
Как бы то ни было, Валиевой предстоит показать максимум в произвольной программе, которая состоится 17 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Зюганова выписали из больницы
- Минобороны РФ показало возвращение боевой техники из Крыма
- В Москве нашли двух восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
- СМИ: Для Steam и PlayStation Store введут налог ради поддержки патриотических игр
- В России создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ
- Россияне назвали размер идеальной пенсии
- Красноярскую школу эвакуировали из-за бутылки с проводами
- В России обновят систему предупреждения о ракетном нападении
- В Бразилии из-за сильных дождей погибло более 20 человек
- Гинцбург: В Москве все дети 6-11 лет переболели COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru