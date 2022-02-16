Победа со звездочкой: Камилу Валиеву грозят оставить без олимпийских медалей

Результаты турнира фигуристок на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными, если в тройку призеров войдет российская спортсменка Камила Валиева. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Чиновник отметил, что то же самое касается и командных соревнований, церемония награждения которых еще не прошла, несмотря на завершение турнира.

Причиной этого послужил все тот же допинг-скандал, в который попала юная россиянка. О сомнительных результатов теста на запрещенные фармакологические препараты стало известно еще 9 февраля. По данным американского издания NYT, в допинг-пробе Валиевой нашли следы употребления трех препаратов на повышение выносливости, однако два из них считаются разрешенными.

«По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», - передает издание слова глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

15 февраля представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, что в организм Валиевой препарат мог попасть вместе с едой, которую употреблял ее дедушка (в доказательство дедушка предоставил видеозапись, на которой рассказал про употребление триметазидина и даже показал упаковку с лекарством). По данным представителя МОК, именно дед сопровождал Валиеву на тренировки и оставался с ней дома по вечерам.