Почему в России увеличивается число налоговых проверок

В последнее время усиливается налоговое внимание к бизнесу, происходит мониторинг на постоянной основе, сказала НСН финансовый эксперт Наталья Суматова.

Финансовый эксперт Наталья Суматова в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день много судебных мероприятий, связанных с субсидиарной ответственностью, в том числе уголовной.

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«Сейчас для бизнеса не очень простое время. Усиливается налоговое внимание, увеличивается число налоговых проверок. Темп роста поступлений в налоговую по Москве за 2024 год составил 134%, за квартал 2025 года - 105%. Эффективность начислений за одну выездную поездку составила порядка 112 миллионов в 2024 году, а в первом квартале 2025 года - 126,4 миллиона. Это достаточно большие цифры. Сейчас налоговая имеет возможность постоянно мониторить любой бизнес, у нее есть доступ к банкам, отчетности. Все это позволяет моментально отслеживать и выявлять рисковые компании. Компании должны прорабатывать с сотрудниками финансовую грамотность. С учетом последних трендов сейчас много судебных мероприятий, связанных с субсидиарной ответственностью, в том числе уголовной. За 2024 год 81 миллион прошли по субсидиарной ответственности. За 2024 год только одна треть судов заканчивалсь в пользу налогоплательщика», - сказала собеседница НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что предприниматели обязаны следить за рамками упрощенной системы налогообложения.

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