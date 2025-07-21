По его словам, также особое внимание уделяется индивидуальным предпринимателям.



«Также нужно будет подумать, как нам преобразовать статус индивидуального предпринимателя. Нужен ли нам такой статус в будущем или надо будет создать такую конфигурацию, при которой предпринимательская деятельность будет укладываться в формат работы юридических лиц. Это важный вопрос», - отметил депутат.

Минфин разработал проект поправок в НК РФ, которые планируют внедрить в 2025 и 2026 годах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Федеральная налоговая служба вводит ряд изменений, которые затронут как крупные компании, так и малый бизнес. Некоторые упростят администрирование, другие — потребуют усиленного контроля.

Кроме того, с начала 2025 года работодатели полностью переходят на электронный формат ведения трудовых книжек. Бумажные версии больше не оформляются, а данные о трудовой деятельности сотрудника будут храниться в цифровом виде.

