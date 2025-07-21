Депутат Кирьянов рассказал, когда «отменят» самозанятых

В России порядка 12 миллионов самозанятых, большая часть из них только недавно «вышли из тени», сказал в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

До 2029 года статус замозанятого точно сохранится, а вот дальше предстоит разобраться, какие нужны в России налогоплательщики, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

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«Сегодня порядка 12 миллионов россиян являются самозанятыми. Большинство из этого числа просто «вышли из тени» и показывают, что они работают, платят налоги и являются легализованными налогоплательщиками - сознательными гражданами своей страны. Это очень важная история. Часто заходят разговоры о том, что самозанятых нужно «отменить». Я убежден, что до конца 10-летнего эксперимента мы этот статус будем держать. По окончании эксперимента будут приниматься решения о том, какие в дальнейшем у нас должны быть налогоплательщики. В 2029 году будет переходный период», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, также особое внимание уделяется индивидуальным предпринимателям.

«Также нужно будет подумать, как нам преобразовать статус индивидуального предпринимателя. Нужен ли нам такой статус в будущем или надо будет создать такую конфигурацию, при которой предпринимательская деятельность будет укладываться в формат работы юридических лиц. Это важный вопрос», - отметил депутат.

Минфин разработал проект поправок в НК РФ, которые планируют внедрить в 2025 и 2026 годах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Федеральная налоговая служба вводит ряд изменений, которые затронут как крупные компании, так и малый бизнес. Некоторые упростят администрирование, другие — потребуют усиленного контроля.

Кроме того, с начала 2025 года работодатели полностью переходят на электронный формат ведения трудовых книжек. Бумажные версии больше не оформляются, а данные о трудовой деятельности сотрудника будут храниться в цифровом виде.

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