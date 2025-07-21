«Нет такого суда!»: Иски Баку к России из-за самолета AZAL назвали бессмысленными
Ильхаму Алиеву некуда обращаться, поскольку Россия не исполняет решения МУС в Гааге, сказал в эфире НСН Павел Герасимов, напомнив об инциденте со случайно сбитым в Иране украинским самолетом.
Азербайджан не сможет через суд добиться от России каких-то компенсаций в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, заявил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с авиакатастрофой в Актау. Герасимов назвал это бессмысленным.
«Нет такого суда, в который Алиев и Азербайджан могут обратиться, получить решение и реализовать его на практике. Он может обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, но Россия уже вышла из компетенций МУС, не выплачивает никакие компенсации и не следует его решениям. Если даже будет принято судебное решение и вступит в законную силу, мы его просто не исполним. Соответственно, все эти высказывания носят политический и публицистический характер, потому что на практике реализовать это невозможно. Прецеденты уже были. Например, была история еще до СВО, когда в Иране на взлете был случайно сбит украинский "Боинг" (в январе 2020 года – прим. НСН). Украинцы тогда тоже обращались в суды, шумели, но никакой компенсации им никто не выплатил», - объяснил эксперт.
При этом он отметил, что расследование властей Казахстана может длиться несколько лет.
«Происшествие произошло на территории Казахстана. Казахстанское авиационное агентство сделало предварительный отчет, но основного отчета еще нет. На практике при расследовании авиапроисшествий такого уровня, как правило, в первые три месяца выпускается предварительный отчет, а основной, финальный отчет может готовиться до нескольких лет. Это нормальная практика в сфере авиации. При этом отчет о крушении не говорит ни о последствиях, ни о возмещении вреда, ни о каких-либо штрафах. Авиационный регулятор фактически описывает, что произошло с самолетом и выносит рекомендации, как избежать подобных аварий. Дополнительно наш Следственный комитет проводит расследование того, что произошло, когда самолет был над территорией России», - заключил собеседник НСН.
Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку – Грозный, разбился 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Самолет успел залететь на территорию России, однако не смог приземлиться в аэропорту Грозного. По данным Следственного комитета РФ, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники, а российская ПВО отражала эти атаки. Попытка приземлиться в Казахстане завершилась крушением, в результате которого погибли 38 человек, а 26 выжили. Минтранс Азербайджана назвал предварительной причиной катастрофы «вмешательство извне», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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