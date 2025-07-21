Азербайджан не сможет через суд добиться от России каких-то компенсаций в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, заявил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с авиакатастрофой в Актау. Герасимов назвал это бессмысленным.