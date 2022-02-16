Ошибки и допинг: канадская фигуристка раскритиковала Валиеву

Она репостнула твит спортивного журналиста Джеки Вонга, который указал на неправильную постановку руки и ошибку при выполнении первого прыжка российской спортсменки. Вонг заявил, что Валиева получила на 10 баллов больше, чем японская спортсменка.

«Получается, две ошибки против отсутствия явных помарок плюс допинг дают преимущество в 10 очков», — написала Дюамель.

Напомним, Валиева, несмотря на помарку в акселе, стала первой по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка набрала 82,16 балла.

Завершающие выступления у фигуристок пройдут 17 февраля в 13:00 по Москве. Спортсменки покажут произвольную программу.



