«Сломали хребет»: Делягин сравнил ключевую ставку ЦБ с неизлечимым инвалидом
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил НСН, что даже троекратное снижение ставки не поможет реальному сектору.
Ключевая ставка даже в 7% не улучшит положение производственного сектора в России, поскольку его рентабельность ниже и кредит для развития остается неподъёмным. Об этом в комментарии НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ключевая ставка Центробанка может снизиться до 15% к концу года, заявил ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Оптимальной для экономики он считает ставку в 7%. Депутат рассчитывает, что этот уровень будет достигнут в 2026 году.
«Это как с человеком: если ему сломать хребет, а потом сделать «как было», то так уже не будет. То же самое с экономикой: 21% или 20% — хребет сломали. Кредит все равно остается запретительно дорогим. Потому что, например, рентабельность обрабатывающей промышленности сейчас составляет 6%. Таким образом, разница между 7% ключевой ставки и 20% с точки зрения доступности кредита для производительного сектора не критична. Она существенна для финансовых спекулянтов, для экспортеров сырья, для торговли. Однако для тех, кто создает основную часть богатства и могущества России, это не имеет значения», - пояснил собеседник НСН.
Михаил Делягин также отметил, что ЦБ РФ зачастую принимает противоречивые решения, поэтому прогнозировать его действия даже в краткосрочной перспективе нет смысла.
«Как показывают многочисленные примеры, Банк России сам не знает, что он будет делать в горизонте даже полугода. Потому что бывали случаи, когда он давал многочисленные сигналы рынку, скажем, о снижении ставки, но в итоге, наоборот, повышал её. Сейчас, я думаю, будет снижение до 18%, и к концу года - до 16%. Однако у нас нет перспективы даже в три года с нынешней финансовой политикой Банка России. Инфляция вызвана не монетарными причинами, а произволом монополий. Государство данный фактор устранить не может, поскольку считает, что борьба с произволом монополий означает ограничение рыночной свободы. Соответственно, инфляция никуда не денется», - подчеркнул депутат.
Центробанк 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Его председатель Эльвира Набиуллина 3 июля заявила, что ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике, которая постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста.
Ранее диетолог Марият Мухина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» связала рост числа ожирений среди россиян с высокой ключевой ставкой Центробанка.
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