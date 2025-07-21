Ключевая ставка даже в 7% не улучшит положение производственного сектора в России, поскольку его рентабельность ниже и кредит для развития остается неподъёмным. Об этом в комментарии НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ключевая ставка Центробанка может снизиться до 15% к концу года, заявил ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Оптимальной для экономики он считает ставку в 7%. Депутат рассчитывает, что этот уровень будет достигнут в 2026 году.