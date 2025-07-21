Песков рассказал о реакции Москвы, если Баку подаст в суд

По делу о крушении самолёта «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане идут следственные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Баку имеет право обратиться в международные судебные инстанции с иском против Москвы.

«Если Азербайджан примет такое решение... мы будем ожидать официальных вердиктов», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия не стремится выразить раскаяние и принести извинения за крушение самолёта «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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