Песков рассказал о реакции Москвы, если Баку подаст в суд
По делу о крушении самолёта «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане идут следственные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Баку имеет право обратиться в международные судебные инстанции с иском против Москвы.
«Если Азербайджан примет такое решение... мы будем ожидать официальных вердиктов», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия не стремится выразить раскаяние и принести извинения за крушение самолёта «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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