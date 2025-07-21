Путин назвал минимальный коэффициент рождаемости

Минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту, что коэффициент рождаемости в регионе в настоящее время составляет 1,39, к 2030 году планируется повысить его до 1,6.

Путин ответил ему, что суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше.

«Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», - заключил глава государства.

Ранее Путин не согласился с идеей выдавать льготную ипотеку до рождения ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УдмуртияРождаемостьВладимир ПутинАлександр Бречалов

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