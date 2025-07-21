Медузы-корнероты не очень опасны для человека, в Черном и Азовском морях даже планируют организовать их промысел по примеру азиатских стран, где это медуза считается деликатесом, заявил НСН заведующий Лабораторией морских беспозвоночных РАН Темир Бритаев.

В Азовском море происходит нашествие медуз-корнеротов, жалуются местные жители. По их словам, если коснуться щупалец медуз, то будет ожог. Из-за большого количества этих животных купаться в море просто невозможно. Местные жители считают, что причина нашествия в повышении солености воды из‑за теплой зимы и снижения притока пресной воды от рек. Бритаев отметил, что в Черном море уже бывали вспышки численности различных «неприятных медуз».