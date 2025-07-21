Обжигающий деликатес: Медузы-корнероты напугали людей на Азовском море

В зоне риска «укуса» медузы находятся люди с нежной кожей, сказал НСН Темир Бритаев.

Медузы-корнероты не очень опасны для человека, в Черном и Азовском морях даже планируют организовать их промысел по примеру азиатских стран, где это медуза считается деликатесом, заявил НСН заведующий Лабораторией морских беспозвоночных РАН Темир Бритаев.

В Азовском море происходит нашествие медуз-корнеротов, жалуются местные жители. По их словам, если коснуться щупалец медуз, то будет ожог. Из-за большого количества этих животных купаться в море просто невозможно. Местные жители считают, что причина нашествия в повышении солености воды из‑за теплой зимы и снижения притока пресной воды от рек. Бритаев отметил, что в Черном море уже бывали вспышки численности различных «неприятных медуз».

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«Медузы-конрероты не очень опасны для человека. В странах Азии (Китай, Вьетнам, Япония) корнерот - промысловый вид, считается деликатесом. Есть планы организации промысла в Черном и Азовском морях. В Черном море бывали вспышки численности грибневиков, аурелий. В Черном и Азовском морях нет смертельно опасных медуз, однако присутствуют неприятные виды, которые жгутся. Медузы обжигают человека стрекательными клетками. Взяв медузу в руки, человек ощущает жжение разной степени интенсивности. Это зависит от вида животного, которого человек взял в руки, а также от состояния самого человека», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в зоне риска «укуса» медузы находятся люди с нежной кожей.

«В первую очередь от «укуса» медузы могут пострадать женщины и дети - люди с нежной кожей. Если это произошло, то можно применить средства типа пантенола, чтобы снять неприятные ощущения и уменьшить тяжесть ожога», - указал эксперт.

Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян заявил НСН, что главная опасность медуз заключается в том, что их практически невозможно разглядеть в воде.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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