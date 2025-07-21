По словам собеседника НСН, среди россиян у мультфильма «Лило и Стич» тоже много поклонников, что подтверждают и сборы игрового ремейка. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», в рамках теневого проката в России картина заработала 218,3 миллиона рублей, общие сборы в России и СНГ составили 562,4 миллиона рублей, что стало лучшим результатом среди прочих голливудских новинок в неофициальном прокате.



«У нас бренд тоже относительно культовый. Я не фанат этой серии, но знаю про проект по играм на старых приставках. Аудитория младше меня точно смотрела мультик. Сейчас они, будучи взрослыми, скорее всего, ведут своих детей на этот фильм, поскольку знают о нем. У нас эта схема работает так же, как на Западе», - сказал BadComedian.



Как ранее отмечала в разговоре с «Радиоточкой НСН» главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, Disney годами грамотно работает со своей аудиторией, и шлейф подобной работы заметен даже сегодня. По ее словам, зритель готов смотреть новые проекты студии, хотя они и не выходят в официальный российский прокат.

