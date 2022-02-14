«Дадут в раздевалке»: Тарасова раскритиковала МОК за отказ от награждения фигуристов

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что если МОК все-таки откажется вручать награды фигуристам, то спортсмены все равно в неофициальной обстановке получат свои медали.

Ранее СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине. К тому же, в организации отметили, что если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемония награждения спортсменок в личном турнире будет отменена. Тарасова раскритиковала это решение.