«Дадут в раздевалке»: Тарасова раскритиковала МОК за отказ от награждения фигуристов

По словам тренера Татьяны Тарасовой, медали спортсменам дают в зависимости от достижений, а не от политики.

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что если МОК все-таки откажется вручать награды фигуристам, то спортсмены все равно в неофициальной обстановке получат свои медали.

Ранее СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине. К тому же, в организации отметили, что если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемония награждения спортсменок в личном турнире будет отменена. Тарасова раскритиковала это решение.

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«Здесь не идет речи о справедливости. Просто идиотское решение. Но если не будут награждать, то все равно медали отдадут. Они же их завоевали. Ну дадут их в раздевалке или еще где-то. Но места на турнире распределяют в зависимости от того, как человек катается. Спортсмены должны быть ко всему готовы и справляться со своей жизнью», - отметила она.

Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыМОКФигурное КатаниеТренерТатьяна Тарасова
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