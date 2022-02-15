«Ни одного решения»: Любимов уличил руководство МОК в беспомощности
Руководство МОК не приняло ни одного нормального решения по ситуации с допинг-тестом Валиевой, заявил Любимов.
У Международного олимпийского комитета (МОК) слабое руководство, оно не может принять ни одного нормального решения по ситуации с допингом российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.
«Есть масса историй не в спорте, а в балете, когда чуть ли не лучшие подруги подкладывали стекла в обувь. Задача у МОК очень сложная, очень тяжелая. Но, к сожалению, в МОК, если проанализировать все, что сейчас происходит, очень слабые руководители. Они ничего не могут сделать. Они бегают с закрытыми глазами в темной комнате и не знают, что кричать. Ни одного нормального решения нет. Произошла ситуация, в которой сложно разбираться. Руководство Международного союза конькобежцев России и МОК просто расставили руки и не знают, что делать», - сказал Любимов.
О сомнительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.
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