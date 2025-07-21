В Кремле не назвали дату нового раунда переговоров России и Украины Четыре человека пострадали при взрыве газа в квартире жилого дома в Псковской области Число автомобилей в пробке с обеих сторон у Крымского моста выросло до двух тысяч Минтруд: Рост МРОТ в 2026 году превысит 20% Исполнители 90-х обгоняют современных артистов по установке песен на гудки телефонов