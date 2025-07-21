«Будет поздно!»: В Госдуме пригрозили уголовными делами за дробление бизнеса
21 июля 202514:55
Александра Веснина
Дробление бизнеса практически очевидно на сегодняшний день, сказал в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Предприниматели обязаны следить за рамками упрощенной системы налогооблажения, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, напомнив, что за неуплату этих налогов грозит уголовное наказание.
«Сегодня в России существует формат выхода из дробления бизнеса без уголовного наказания. Это формат амнистии. Надо понимать, что если есть упрощенная система налогооблажения, то нужно внимательно следить за рамками. Пока что не все предприниматели осознают такие вещи. Есть еще иллюзия, что можно что-то скрыть, перераспределить потоки и не переходить на уплату НДС. Этой иллюзии быть не должно. Это очередное предупреждение. Потом будет поздно: штрафы, пени, уголовные дела. Совершенно точно то, что нашей стране такого не надо, тем более сегодня. 5% НДС до 250 миллионов рублей, 7% - до 450 миллионов рублей. Все эти вещи нужно четко осознавать. Если вас пока не поймали за дробление бизнеса незаконное, это не значит, что не поймают», - сказал собеседник НСН.
Ранее Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что в России порядка 12 миллионов самозанятых, большая часть из них только недавно «вышли из тени».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru