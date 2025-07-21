«Основное направление того, что сейчас происходит - повышение прозрачности. Государство заинтересовано в том, чтобы экономика становилась более прозрачной. В том же заинтересованы и наши граждане, и бизнес. Это позволяет и государству, и регионам функционировать более эффективно, повышать расходы. Важно то, что для граждан, компаний, индивидуальных предпринимателей, самозанятых инфраструктура становится более равной для всех, более справедливая ситуация», - сказал собеседник НСН.



Минфин разработал проект поправок в НК РФ, которые планируют внедрить в 2025 и 2026 годах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Федеральная налоговая служба вводит ряд изменений, которые затронут как крупные компании, так и малый бизнес. Некоторые упростят администрирование, другие — потребуют усиленного контроля.

С начала 2025 года работодатели полностью переходят на электронный формат ведения трудовых книжек. Бумажные версии больше не оформляются, а данные о трудовой деятельности сотрудника будут храниться в цифровом виде.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в форматах фискальных документов. Нововведения затронут в первую очередь тех, кто работает с маркированными и подакцизными товарами. Многим предпринимателям потребуется обновить прошивку онлайн-кассы и кассовое программное обеспечение.

