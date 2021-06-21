«Плевок» в девятку. Мостовой назвал козыри России в матче с Данией
У Дании больше шансов завершить поединок в свою пользу, считает бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.
Сегодня в 22.00 по московскому времени сборная России проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы против Дании. Встреча пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». За датчан будет присутствие родных болельщиков – российских фанатов не пустили на трибуну из-за ограничений по COVID. В пользу сборной России - положение в турнирной таблице. Российская сборная после победы над финнами (1:0) занимает второе место в группе B. Для выхода в плей-офф россиянам будет достаточно ничьей.
Тем не менее, бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал фаворитами предстоящего поединка именно датчан.
«Шансы - 60 на 40 в пользу Дании. Конечно, датчане посильнее. То, как они играли в первом тайме матча с бельгийцами – казалось, что с ними играет не Бельгия, а другая команда. В первом тайме датчане их полностью переиграли и могли выигрывать 2:0. Не знаю, как они не забили те два момента. Во втором тайме у Бельгии вышел один из лучших игроков Кевин де Брюйне и решил игру. Но датчане выглядели очень прилично. Другое дело, что на поле живые люди, поэтому может произойти все что угодно», - отметил эксперт.
Дополнительной мотивацией для датчан может стать ситуация с Кристианом Эриксеном. Напомним, в поединке с финнами один из лидеров датской сборной неожиданно упал на газон. Как выяснилось позднее, у него на время остановилось сердце. Чтобы ему помочь, врачи использовали дефибрилляторы и делали футболисту непрямой массаж сердца. Ранее стало известно, что Эриксена выписали из больницы.
«Все видели тот чудовищный момент. Игру с финнами нельзя было доигрывать в тот же день. Поэтому датчане и потеряли тогда три очка. Сейчас бы мы говорили совсем о других вещах. Как мы увидели в матче с Бельгией, инцидент с Эриксеном действительно стал мотивацией для датчан. Тем более было объявлено, что, может быть, Эриксен будет присутствовать на стадионе. Поэтому, конечно, у датчан будет сверхмотивация», - заявил экс-игрок сборной.
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен перед игрой с российской сборной заявил, что «если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше». Мостовой считает, что такие слова могут мотивировать российскую команду.
«Выкрикивая такие лозунги и призывы, они не понимают, что тем самым заводят нашу команду, раздражают и мотивируют. Не забывайте, что нас устроит и ничья, поэтому если у датчан не будет идти игра, они в какой-то момент могут бросить играть. Отбиваться, защищаться легче, поэтому наши могут в этом матче спокойно отбиться. Наши сильные стороны в терпении, самоотдаче и в бойцовских качествах. Надо выигрывать все моменты на поле. Мы прекрасно видим, что по каким-то другим параметрам мы многим командам уступаем. Например, в плане техники или класса. Конечно, и у нас есть техничные ребята - например, Александр Головин и Алексей Миранчук. Но их не так много, как хотелось бы. Произойти может всякое. Мало ли, кто-то возьмет и в девятку “плюнет”», - предположил Мостовой.
По словам эксперта, нынешнюю сборную России не стоит сравнивать с той, что играла три года назад на домашнем чемпионате мира.
«Мы немножко забываемся тем, что живем прошедшим чемпионатом мира. Хотя уже три года прошло. Многие думают, что это недавно было. Мы уже два цикла в Лиге Наций неудачно выступили. Были там неудачные игры», - напомнил Мостовой.
В поединке с датчанами Александр ждет выхода в основе Алексея Миранчука.
«В игре с Финляндией Миранчука поставили в основу, и он разобрался в решающем эпизоде и забил гол. Хотя я много раз говорил, что его можно попробовать в основе в связке с Головиным. Обычно нас не слушают. Хорошо, что послушали в этот раз. Хотя у нас есть тренерский штаб, он все решает», - подытожил эксперт.
Ранее бывший нападающий футбольной сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, от кого, из игроков сборной России, стоит ждать голов в поединке с датчанами.
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