«Плевок» в девятку. Мостовой назвал козыри России в матче с Данией

«Шансы - 60 на 40 в пользу Дании. Конечно, датчане посильнее. То, как они играли в первом тайме матча с бельгийцами – казалось, что с ними играет не Бельгия, а другая команда. В первом тайме датчане их полностью переиграли и могли выигрывать 2:0. Не знаю, как они не забили те два момента. Во втором тайме у Бельгии вышел один из лучших игроков Кевин де Брюйне и решил игру. Но датчане выглядели очень прилично. Другое дело, что на поле живые люди, поэтому может произойти все что угодно», - отметил эксперт.

Дополнительной мотивацией для датчан может стать ситуация с Кристианом Эриксеном. Напомним, в поединке с финнами один из лидеров датской сборной неожиданно упал на газон. Как выяснилось позднее, у него на время остановилось сердце. Чтобы ему помочь, врачи использовали дефибрилляторы и делали футболисту непрямой массаж сердца. Ранее стало известно, что Эриксена выписали из больницы.

«Все видели тот чудовищный момент. Игру с финнами нельзя было доигрывать в тот же день. Поэтому датчане и потеряли тогда три очка. Сейчас бы мы говорили совсем о других вещах. Как мы увидели в матче с Бельгией, инцидент с Эриксеном действительно стал мотивацией для датчан. Тем более было объявлено, что, может быть, Эриксен будет присутствовать на стадионе. Поэтому, конечно, у датчан будет сверхмотивация», - заявил экс-игрок сборной.

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен перед игрой с российской сборной заявил, что «если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше». Мостовой считает, что такие слова могут мотивировать российскую команду.

«Выкрикивая такие лозунги и призывы, они не понимают, что тем самым заводят нашу команду, раздражают и мотивируют. Не забывайте, что нас устроит и ничья, поэтому если у датчан не будет идти игра, они в какой-то момент могут бросить играть. Отбиваться, защищаться легче, поэтому наши могут в этом матче спокойно отбиться. Наши сильные стороны в терпении, самоотдаче и в бойцовских качествах. Надо выигрывать все моменты на поле. Мы прекрасно видим, что по каким-то другим параметрам мы многим командам уступаем. Например, в плане техники или класса. Конечно, и у нас есть техничные ребята - например, Александр Головин и Алексей Миранчук. Но их не так много, как хотелось бы. Произойти может всякое. Мало ли, кто-то возьмет и в девятку “плюнет”», - предположил Мостовой.

По словам эксперта, нынешнюю сборную России не стоит сравнивать с той, что играла три года назад на домашнем чемпионате мира.