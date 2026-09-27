Песков назвал опасным шагом возможное использование Starlink для ударов по РФ
Предоставление спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь российской территории стало бы крайне пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Reuters заявил, что он лично обращался к главе компании SpaceX Илону Маску с просьбой разрешить Киеву применять спутниковый интернет Starlink для атак по объектам на территории России.
В ответ член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Стуббу лучше помолчать и не делать «такие воинственные заявления», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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