Песков назвал опасным шагом возможное использование Starlink для ударов по РФ

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Reuters заявил, что он лично обращался к главе компании SpaceX Илону Маску с просьбой разрешить Киеву применять спутниковый интернет Starlink для атак по объектам на территории России.

В ответ член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Стуббу лучше помолчать и не делать «такие воинственные заявления», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».