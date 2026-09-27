Минимум 56 человек погибли в Индии в результате проливных дождей

Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Ситапур - 7 человек, в Лакхимпур-Кхери, Бахрайче и Балрампуре - по 5.

Стихия также нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и животноводству - погибли 107 животных, а вода повредила более тысячи жилых домов. Максимальный ущерб недвижимости пришелся на округ Хардой, где повреждения получили 272 постройки.

По данным метеорологов, в большинстве районов штата объем выпавших осадков превысил климатическую норму более чем в семь раз, достигнув отметки в 775%.

Ранее как минимум 788 человек погибли при наводнении в Непале, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».