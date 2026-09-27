МВД: Отца пятерых детей застрелили в супермаркете Волгограда

По имеющимся данным, конфликт вспыхнул в торговом зале магазина, когда один из посетителей начал проявлять агрессию по отношению к людям, стоявших в очереди у кассы. Мужчина, который пришел за покупками вместе со своими детьми, попытался остановить конфликт и сделал замечание. В ответ агрессор произвел несколько выстрелов. Многодетный отец скончался от полученных ранений до приезда бригады скорой помощи.

Изначально стрелку удалось скрыться с места преступления, однако вскоре он был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее два человека пострадали в результате стрельбы в Петрозаводске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

