«Жду голов от Дзюбы». Булыкин призвал сборную России прибавить в атаке

Экс-нападающего сборной Дмитрия Булыкина порадовала победа над Финляндией, но разочаровала результативность в атаке.

Сборная России выиграла второй матч на чемпионате Европы по футболу у сборной Финляндии со счетом 1:0. Бывший нападающий футбольной сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что оценивает положительно тот факт, что команда добилась результата в таком важном поединке, но, по его мнению, все будет зависеть от игры с датчанами.

«То, что смогли собраться после матча с Бельгией и победили, очень здорово. Футболисты устроили праздник всем болельщикам и себе немного упростили задачу по выходу из группы. Но все равно все зависит от результата третьего матча. Следующая игра будет очень важная для сборной России. Скорее всего, будет достаточно и ничьей, но я думаю, что наши ребята добавят в атаке, нападающие забьют больше голов, и тогда мы выйдем из группы», - заявил экс-нападающий сборной.
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Булыкин похвалил тренерский штаб за перестановки, сделанные по сравнению с проигранным матчем с бельгийцами. По его словам, удачно проявили себя и Матвей Сафонов, и Алексей Миранчук, которые впервые вышли в стартовом составе на «Евро-2020».

«Добыты три очка, значит, все замены сделаны правильно. Что касается Сафонова, я думаю, что Черчесов лучше разбирается в этой позиции. Он выбрал этого вратаря, сегодня пропустили «ноль», значит вратарь сыграл хорошо. Миранчук забил хороший гол. Отмечу его среди всех игроков. И, как всегда, после победы выделяют всех футболистов: защита не пропустила, вратарь сыграл на ноль, в атаке забили, выиграли - значит и команда, и тренерский штаб молодцы», - отметил Булыкин.

Также бывший игрок российской национальной команды рассказал, в чем футболистам сборной России стоит прибавить в следующих матчах.

«Хотелось бы побольше голов, и чтобы Дзюба забил. Но, может быть, он все приберег для следующих игр? Тренерский штаб уже потихоньку пробует других нападающих, но Дзюба является одним из лидеров команды. Он много мячей принимает и за многие мячи борется. Здесь все будет зависеть от того, в каком физическом состоянии он будет, как решит тренерский штаб. Я думаю, что в ближайших матчах Дзюба должен забить. Надеемся, что эти матчи сложатся для нас удачно. Должны забить побольше и показать хорошую игру в нападении», - считает эксперт.

Следующий матч на «Евро-2020» сборная России проведет 21 июня против сборной Дании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Артем Дзюба
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