«Жду голов от Дзюбы». Булыкин призвал сборную России прибавить в атаке

Булыкин похвалил тренерский штаб за перестановки, сделанные по сравнению с проигранным матчем с бельгийцами. По его словам, удачно проявили себя и Матвей Сафонов, и Алексей Миранчук, которые впервые вышли в стартовом составе на «Евро-2020».

«Добыты три очка, значит, все замены сделаны правильно. Что касается Сафонова, я думаю, что Черчесов лучше разбирается в этой позиции. Он выбрал этого вратаря, сегодня пропустили «ноль», значит вратарь сыграл хорошо. Миранчук забил хороший гол. Отмечу его среди всех игроков. И, как всегда, после победы выделяют всех футболистов: защита не пропустила, вратарь сыграл на ноль, в атаке забили, выиграли - значит и команда, и тренерский штаб молодцы», - отметил Булыкин.

Также бывший игрок российской национальной команды рассказал, в чем футболистам сборной России стоит прибавить в следующих матчах.

«Хотелось бы побольше голов, и чтобы Дзюба забил. Но, может быть, он все приберег для следующих игр? Тренерский штаб уже потихоньку пробует других нападающих, но Дзюба является одним из лидеров команды. Он много мячей принимает и за многие мячи борется. Здесь все будет зависеть от того, в каком физическом состоянии он будет, как решит тренерский штаб. Я думаю, что в ближайших матчах Дзюба должен забить. Надеемся, что эти матчи сложатся для нас удачно. Должны забить побольше и показать хорошую игру в нападении», - считает эксперт.

Следующий матч на «Евро-2020» сборная России проведет 21 июня против сборной Дании.

