«Зенит» обыграл «Шанхай Шэньхуа» в первом матче в Китае с 1959 года

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. Победитель был определен в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Зенита», обыгравшие хозяев со счетом 4:3.

Этот матч стал для петербургского клуба историческим - «Зенит» впервые с 1959 года провел игру на территории Китая. Ранее же, во время своего самого первого визита в Китай в 1955 году «Зенит» стал первой советской футбольной командой, посетившей Китай.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», матч в Шанхае состоялся благодаря паузе в Российской Премьер-Лиге, вызванной играми национальных сборных.